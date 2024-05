Elf zu Null! ASV Haidershofen-Behamberg schießt sich Frust von der Seele und knallt Kremsmünster ab

Details Samstag, 18. Mai 2024 12:25

Ein unvergesslicher Abend im Zeichen des Fußballs fand in der 23. Runde der 1. Klasse Ost statt, als der ASV Haidershofen-Behamberg den TUS Kremsmünster mit einem erdrückenden 11:0 besiegte. Von Beginn an dominierten die Haidershofner das Spielgeschehen und ließen dem Gegner zu keiner Zeit eine Chance, ins Spiel zu finden. In der Vorwoche riss die brutale Siegesserie des Ligaprimus in St. Marien, nun schoss man sich gekonnt den Frust von der Seele und schickt Kremsmünster in die Krise.

Ein stürmischer Beginn

Die Haidershofner legten sofort mit hohem Tempo los. Bereits in der 9. Minute eröffnete Anes Mahmic den Torreigen mit einem präzisen Kopfball nach einer Ecke, was das 1:0 markierte. Nur wenige Minuten später, in der 18. Minute, verdoppelte David Klinglmayr die Führung durch einen gekonnten Schuss nach einem Traumpass von Ralph Leitner. Die Gastgeber zeigten sich weiterhin aggressiv und erzielten in der 23. Minute durch Anes Mahmic das 3:0, welches die Weichen frühzeitig auf Sieg stellte. Tobias Pfaffeneder erhöhte in der 26. Minute per Kopfball auf 4:0, womit die erste Halbzeit einen fulminanten Abschluss fand.

Weitere Tore in der zweiten Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließen die Haidershofner nicht nach. Ralph Leitner schoss in der 52. Minute das 5:0, gefolgt von seinem eigenen Treffer zum 6:0 zwei Minuten später. Anes Mahmic glänzte mit einem spektakulären Lupfer zum 7:0 in der 56. Minute und erzielte damit seinen dritten Treffer des Abends. Pfaffeneder setzte seine beeindruckende Leistung fort und erzielte in der 57. Minute per Kopfball das 8:0. Nach einer weiteren Toreflut durch Pfaffeneder zum 9:0 in der 74. Minute und Mahmic zum 10:0 in der 78. Minute, krönte Ricardo Gerstmayr die bemerkenswerte Leistung mit dem 11:0 Endstand in der 83. Minute.

Das beeindruckende 11:0 Endergebnis spiegelte nicht nur die Überlegenheit der Haidershofner an diesem Tag wider, sondern setzte auch ein deutliches Zeichen in der Liga. Dieser Sieg dürfte dem Team zusätzliches Selbstvertrauen für die kommenden Spiele geben. Der TUS Kremsmünster hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu formieren, um wieder in die Erfolgsspur zu finden. Das Spiel endete nach 93 Minuten Spielzeit, wobei die letzten Minuten eher einer Zurschaustellung des Könnens der Haidershofner glichen.

Die Fans des ASV Haidershofen-Behamberg werden diesen Abend nicht so schnell vergessen, denn Spiele wie dieses schreiben Geschichte. Der Kantersieg wird sicherlich als eines der denkwürdigsten Spiele in den Annalen des Vereins vermerkt bleiben.

1. Klasse Ost: Haidershofen-Behamberg : Kremsmünster - 11:0 (4:0)

83 Ricardo Gerstmayr 11:0

78 Anes Mahmic 10:0

74 Tobias Pfaffeneder 9:0

57 Tobias Pfaffeneder 8:0

56 Anes Mahmic 7:0

54 Ralph Leitner 6:0

52 Ralph Leitner 5:0

26 Tobias Pfaffeneder 4:0

23 Anes Mahmic 3:0

18 David Klinglmayr 2:0

9 Anes Mahmic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.