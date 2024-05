Früher Treffer beschert Union Schiedlberg knappen Auswärtssieg

Details Samstag, 18. Mai 2024 20:23

In einem Duell der 23. Runde der 1. Klasse Ost lieferten sich der ATSV Malerei u. Fassaden Stein und die Union Freller Dach Schiedlberg ein hart umkämpftes Match, das letztlich mit einem knappen, aber wohlverdienten 0:1 endete. Das entscheidende Tor erzielte Laurenz Ahrer bereits in der dritten Spielminute, was den Gästen den fünften Auswärtssieg bescherte. Der ATSV hingegen hängt nach der sechsten Rückrundenpleite weiterhin am "Strich" fest.

Gäste mit Blitzstart

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei Schiedlberg schon in der dritten Minute durch Laurenz Ahrer in Führung ging. Ahrer, der kurz zuvor eine klare Chance hatte, nutzte seine nächste Gelegenheit effektiv und ließ ATSV-Schlussmann Patrick Haberhauer keine Chance. Der frühe Rückstand setzte die Heimmannschaft unter Druck, die trotz guter Ansätze im Mittelfeld zu keinen zwingenden Abschlüssen kam. Der ATSV Stein, der gegen den Abstieg kämpft, zeigte zwar Einsatz, aber die Präzision im Abschluss fehlte.

Die Schiedlberger hingegen waren effektiver in ihren Aktionen und hatten mehrere Möglichkeiten, ihre Führung auszubauen. Insbesondere Mathias Krennmayr zeichnete sich durch seine präzisen Pässe und gefährlichen Freistöße aus, jedoch ohne weiteren Torerfolg. In der 27. Minute verhinderte der Stein-Torwart Haberhauer einen weiteren Gegentreffer, indem er einen gut platzierten Schuss von Ahrer parierte.

Schiedlberg mit Chancenplus

Nach der Halbzeitpause verstärkten die Heimischen zwar ihre Bemühungen, so richtig nennenswerte Chancen blieben zu Beginn von Halbzeit Zwei jedoch aus. Jonas Schinkinger und Albin Dzafic waren aktiv und kamen zu guten Möglichkeiten, doch der Ausgleichstreffer blieb dem ATSV verwehrt. In der 76. Minute verhinderte ein Schiedlberger Verteidiger in letzter Sekunde einen Schuss von Schinkinger. Die zweite Halbzeit wurde ebenfalls garniert mit etwaigen Halbchancen der Schiedlberger, welche schlussendlich zu inkonsequent fertig gespielt wurden.

Die Gäste-Union zeigte sich effizient in der Defensive und ließ kaum hochkarätige Chancen zu. Auch in der Schlussphase, als Stein alles nach vorne warf, stand die Abwehr der Gäste sicher. Ein letzter Versuch von Schinkinger in der 89. Minute, der alleine auf das Tor zulief, ging deutlich vorbei und symbolisierte das Spielgeschehen an diesem Tag.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen Sieg für die Schiedlberger, die damit Punkte im Kampf um einen Platz im oberen Tabellendrittel sammelten, während der ATSV Stein weiterhin um den Klassenerhalt bangen muss.

Die Besten: Mathias Krennmayr (Union Schiedlberg), Stefan Zeilinger (Union Schiedlberg)

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Vorberichter erstellt.

