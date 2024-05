Union Adlwang schickt St. Marien mit 6:2-Packung nach Hause

Details Montag, 20. Mai 2024 18:57

In einem Duell der 1. Klasse Ost zwischen der Union Adlwang und der Union St. Marien zeigten die Kirtagskicker eine beeindruckende Leistung und sicherten sich einen klaren 6:2-Erfolg. Nach einem 5:1-Auswärtssieg im Hinspiel ließen die Adlwanger dem Gegner auch am Pfingstmontag keine Chance und feierten im zwölften Heimspiel den neunten Sieg.

Gäste mit Blitzstart - Adlwang dreht Spiel

Schon in der 4. Minute zeigte Antonio Dukic seine Absichten mit einem kräftigen Freistoß, der nur knapp das Ziel verfehlte. Trotz des frühen Drucks der Adlwanger waren es die Gäste, die zuerst zuschlugen. In der 5. Minute nutzte Josip Trbara eine schnelle Gegenattacke und schob den Ball an Torwart Andreas Muralter vorbei ins Netz, um die Führung für die Samareiner zu erzielen. Doch die Antwort der Kirtagskicker ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 17. Minute glichen die Heimischen durch einen Kopfball von Dukic, der nach einer präzisen Flanke von Ivan Puskaric traf, aus.

Nach dem Ausgleich übernahmen die Adlwanger vollends die Kontrolle über das Spiel. In der 26. Minute führte ein meisterhafter Außenrist-Pass von Dukic zu Ivan Dramac, der gekonnt ins lange Eck abschloss. Kurz darauf spielte Andreas Bart den Ball hinter die St. Mariener Kette, ehe Puskaric im Duell mit Keeper Hannes Pfistermüller auf 3:1 stellte. Kurz vor der Halbzeit wurde Dramac nach einem schnellen Eckball gefährlich, jedoch ohne Erfolg.

Hausherren machen halbes Dutzend voll

Kurz nach der Pause traf Bart mit einem gefühvollen Schlenzer ins Eck zur Vorentscheidung. Die Gäste steckten aber nicht auf und durften in der 58. Minute wieder hoffen, als Trbara auf 4:2 verkürzte. Doch die Freude der Samareiner währte nicht lange. Nur fünf Minuten später erhöhte Aleksandar Bobar nach einer Ecke von Mario Djudjik auf 5:2. Das Team aus Adlwang ließ nicht locker und setzte seine dominante Vorstellung fort. In der 67. Minute setzte Dukic mit seinem zweiten Tor des Tages den Schlusspunkt zum 6:2, als er gekonnt im rechten Eck abschloss. Die letzten Minuten des Spiels plätscherten ohne weitere Großchancen dahin, und die Kirtagskicker verwalteten ihren komfortablen Vorsprung bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Reitinger.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.