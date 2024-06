Krennmayr-Treffer bringt Union Schiedlberg Punktgewinn gegen Vorwärts Juniors

In einem intensiven und spannenden Match der 25. Runde der 1. Klasse Ost trafen die Union Schiedlberg und die Vorwärts Steyr Juniors aufeinander. Das Spiel endete am Samstagnachmittag mit einem 1:1 Unentschieden, was den Leistungen beider Teams gerecht wurde.

Munterer Beginn

Bereits in der zweiten Minute gab es die erste strittige Szene: Schiedlbergs Mathias Krennmayr wurde durch einen Schlag ins Gesicht gestoppt, doch Schiedsrichter Aigelsperger ließ weiterspielen. Kurz darauf probierte es Vorwärts Steyr’s Daniel Bilic mit einem Distanzschuss von der Mittellinie, allerdings ohne Erfolg.

In der siebenten Minute gingen die Schiedlberger dann in Führung. Nach einem feinen Querpass von Laurenz Ahrer traf Krennmayr zum vielumjubelten 1:0. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn bereits drei Minuten später glichen die Gäste aus. Paul Staudinger nutzte eine Flanke, um im Luftduell mit Union-Torwart Manuel Brandhuber den Ausgleich zu erzielen.

Das Spiel setzte sich in einem hohen Tempo fort. Schiedlberg hatte mehrere Chancen durch Krennmayr, Stefan Zeilinger und Marco Sturmberger, doch es fehlte oft das nötige Quäntchen Glück im Abschluss. Auf der anderen Seite setzte Vorwärts vor allem auf Standardsituationen und gefährliche Flanken. Eine dieser Gelegenheiten hätte beinahe zur Führung geführt, doch der Kopfball von Bojan Lukic landete knapp über dem Tor.

Gäste nur noch zu zehnt

Die zweite Halbzeit begann ebenso spannend wie die erste. Ein tiefer Ball auf Marco Schorkopf sorgte für eine Schrecksekunde, als der Vorwärts-Kapitän den eingewechselten Torhüter Christoph Sturmberger traf, der jedoch überraschenderweise schnell wieder auf den Beinen war. Die Steyrer zeigten sich weiterhin angriffslustig, doch die Schiedlberger Abwehr stand sicher.

In der 59. Minute nahm Gäste-Coach Taner Ari eine Systemumstellung vor, um den Druck zu erhöhen. Dies führte zu einigen gefährlichen Situationen, doch die Hausherren konnten immer wieder klären. In der 71. Minute hätte ein traumhafter Angriff beinahe die Führung für die Union gebracht, doch die Direktabnahme von Krennmayr verfehlte das Tor knapp.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger, insbesondere nach der Gelb-Roten Karte für Mateja Radosavljevic in der 79. Minute. Trotz Unterzahl setzten die Gäste alles daran, das Spiel für sich zu entscheiden, während Schiedlberg immer wieder zu gefährlichen Kontern ansetzte.

In den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Nach einer Ecke sahen einige Heim-Akteure den Ball bereits hinter der Linie, doch der Unparteiische entschied auf Weiterspielen. Ein Kopfball nach einer Ecke von Stefan Reifenauer segelte knapp am Kreuzeck vorbei, was die letzte große Chance des Spiels darstellte.

Nach 91 Minuten endete das Match mit einem 1:1 Unentschieden, das dem Spielverlauf und den Leistungen beider Teams gerecht wurde. Beide Mannschaften zeigten viel Kampfgeist und Einsatz, doch letztlich fehlte die entscheidende Durchschlagskraft, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Kommende Woche steigt in Steyr das absolute Endspiel zwischen Tabellenführer Haidershofen-Behamberg und den Vorwärts Juniors. Schiedlberg gastiert zeitgleich in Ried/Traunkreis.

1. Klasse Ost: Schiedlberg : Vorwärts/ATSV Steyr - 1:1 (1:1)

10 Paul Staudinger 1:1

8 Mathias Krennmayr 1:0

