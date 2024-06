SV Spital/Pyhrn triumphiert eindrucksvoll über Union Ried/Trkr.

Details Montag, 03. Juni 2024 20:22

Der SV Spital/Pyhrn setzte sich in der 25. Runde der 1. Klasse Ost souverän mit 6:2 gegen Union Ried/Trkr. durch. Von Beginn an dominierte das Heimteam und ließ den Gästen kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit führte Spital/Pyhrn mit 5:0 und legte in der zweiten Hälfte noch einmal nach. Trotz eines späten Aufbäumens von Ried/Trkr. konnte das Ergebnis nicht mehr gedreht werden.

Blitzstart für die Spitaler

Das Spiel begann furios für den SV Spital/Pyhrn. Bereits in der dritten Minute gelang Georg Gösweiner das frühe 1:0, als er einen Abpraller zum Führungstreffer nutzte. Dieser Treffer setzte den Grundstein für die folgende Dominanz der Spitaler.

Nur neun Minuten später war es Florian Gösweiner, der per Kopf das 2:0 erzielte. Die Rieder hatten in dieser Phase kaum Möglichkeiten, ins Spiel zu finden, während Spital/Pyhrn weiterhin Druck machte. In der 20. Minute gab es dann einen Elfmeter für die Heimmannschaft, den wiederum Andreas Gösweiner eiskalt verwertete.

Die Gäste wirkten geschockt und konnten den schnellen Angriffen der Spitaler nichts entgegensetzen. Die Gösweiner-Brüder schienen an diesem Tag in Topform zu sein, und so war es wenig überraschend, dass Georg Gösweiner in der 27. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und auf 4:0 erhöhte.

Spital/Pyhrn uneinholbar

Mit einem komfortablen Vorsprung im Rücken agierte der SV Spital/Pyhrn weiterhin offensiv. In der 45. Minute setzte Florian Wankmüller den Schlusspunkt der ersten Halbzeit, als er das 5:0 erzielte. Die Spitaler gingen somit mit einer beruhigenden Führung in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Spital/Pyhrn blieb die dominierende Mannschaft und setzte die Rieder weiterhin unter Druck. In der 73. Minute krönte Florian Gösweiner seine hervorragende Leistung mit seinem zweiten Tor des Tages und erhöhte auf 6:0. Die Partie schien längst entschieden, doch Union Ried/Trkr. zeigte Moral und bemühte sich um Schadensbegrenzung.

In der Schlussphase der Partie kam Ried/Trkr. schließlich zu ihren Ehrentreffern. Leon Covic konnte in der 85. Minute zum 6:1 verkürzen. Kurz vor dem Abpfiff wurde den Gästen noch ein Elfmeter zugesprochen, den erneut Leon Covic sicher verwandelte und somit den Endstand von 6:2 herstellte.

Die Partie endete schließlich nach 93 Minuten und der SV Spital/Pyhrn konnte einen deutlichen Heimsieg feiern. Die Rieder mussten sich trotz eines späten Aufbäumens klar geschlagen geben und traten die Heimreise ohne Punkte an.

1. Klasse Ost: Spital/P. : Ried i.Trkr. - 6:2 (5:0)

93 Leon Covic 6:2

85 Leon Covic 6:1

73 Florian Gösweiner 6:0

45 Florian Wankmüller 5:0

27 Georg Gösweiner 4:0

23 Andreas Gösweiner 3:0

12 Florian Gösweiner 2:0

3 Georg Gösweiner 1:0

