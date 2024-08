Spätes Lepschy-Tor lässt Union Neuhofen/Krems in Kronstortef jubeln

In einem hart umkämpften Spiel der 1. Klasse Ost gelang es der Union Neuhofen/Krems, den SC Kronstorf mit einem späten Tor von Kevin Lepschy mit 1:0 zu besiegen. In einer Partie, die von vielen Zweikämpfen und wenigen klaren Torchancen geprägt war, sorgte ein Tor in der 90. Minute für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Die Kronstorfer hatten ihre Gelegenheiten, konnten diese aber nicht nutzen, während Neuhofen mit dem späten Lucky Punch den ersten Saisonsieg einfuhr.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Die Partie begann ausgeglichen, wobei beide Mannschaften zunächst vorsichtig agierten. Der SC Kronstorf versuchte es oft mit langen Bällen, konnte aber keine nennenswerten Chancen herausspielen. Neuhofen hatte in der ersten Hälfte die etwas besseren Gelegenheiten. In der 32. Minute wurde dies deutlich, als Neuhofen näher am Führungstreffer war. Zur Halbzeit blieb es torlos, und beide Teams gingen mit einem 0:0 in die Kabinen.

Lucky Punch in Minute 90

Nach der Pause kamen die Kronstorfer stärker aus der Kabine. Ein Höhepunkt für die Kronstorfer kam in der 49. Minute: Stefan Witzeneder marschierte über die linke Seite und legte für Lukas Frühwirt auf, der jedoch knapp über die Latte schoss. In der 54. Minute versuchte es Neuhofens Andreas Forstner mit einem Distanzschuss, der aber am Tor vorbeiging. Kurz danach hatte Kevin Lepschy eine gute Gelegenheit, als er im Fünfmeterraum zum Kopfball kam, das Leder aber neben das Tor setzte.

In der letzten Viertelstunde gewann Neuhofen etwas Übergewicht und setzte vermehrt Akzente vor dem Tor. Die Kronstorfer konnten offensiv nur wenig entgegensetzen. In der 85. Minute gelang es den Kronstorfern, eine kleine Druckphase zu entwickeln, doch es blieb ohne zwingende Gefahr vor dem Tor der Neuhofner. Alles deutete auf ein 0:0 hin, ehe die dramatische Schlussphase begann.

In der 90. Minute eroberte Neuhofen den Ball und leitete einen schnellen Angriff ein. Kevin Lepschy erhielt den Ball auf der linken Seite, setzte sich durch und zog aus knapp 16 Metern ab. Sein Schuss landete im kurzen Eck, und Neuhofen führte plötzlich mit 1:0. Dieser späte Treffer erwies sich als spielentscheidend. Trotz fünfminütiger Nachspielzeit konnte der SC keinen Ausgleich erzielen, und die Partie endete mit einem 1:0-Sieg für die Union Neuhofen.

