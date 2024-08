Union Waldneukirchen siegt souverän gegen FC Aschach/Steyr

Details Montag, 19. August 2024 18:19

In einem spannenden Spiel der 1. Runde der 1. Klasse Ost konnte sich die Union Waldneukirchen klar mit 2:0 gegen den FC Aschach/Steyr durchsetzen. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre spielerische Überlegenheit und gingen bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung. Die Aschacher fanden keine Mittel, um ein defensiv sehr kompaktes Team von Waldneukirchen zu gefährden, und blieben letztendlich ohne eigenen Treffer.

Waldneukirchen startet stark

Von Beginn an konnte die Union Waldneukirchen besser in das Spielgeschehen eintauchen. Bereits in der 22. Minute konnten die Gäste das erste Mal jubeln: Bence Zsigmond verwandelte einen Elfmeter souverän zum 1:0 für die Waldneukirchner. Die Aschacher wirkten nach diesem frühen Rückstand verunsichert und fanden nur schwer ins Spiel. In weiterer Folge des ersten Durchgangs sprang aus der Waldneukirchner Überlegenheit auch die eine oder andere gute Möglichkeit heraus, erst kurz vor der Pause sollte es aber noch ein Mal klingeln: Nach einem Freistoß von der Strafraumgrenze zeigte Martin Grunewald seine Qualität und erzielte das 2:0 für Waldneukirchen. Dieses Tor brachte die Hausherren endgültig aus dem Konzept, und die Gäste konnten beruhigt in die Halbzeitpause gehen.

Ideenlose Aschacher in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte kamen die Hausherren dann etwas besser ins Spiel und erspielten sich auch gute Offensivaktionen, taten sich im Gesamten aber ungemein schwer gegen eine brutal kompakte Hintermannschaft der Gäste. Einmal hatte man dann Pech, als das Abseits einen Aschacher Anschlusstreffer verhinderte. Offensiv setzte Waldneukirchen immer wieder über Umschaltmomente Nadelstiche, konnte aber kein weiteres Tor mehr erzielen.

Mit dem Schlusspfiff stand der verdiente 2:0-Auswärtssieg für die Union Waldneukirchen fest. Die Gäste konnten sich über einen gelungenen Start in die neue Saison freuen, während der FC Aschach/Steyr sich in den kommenden Spielen steigern muss, um in der Liga bestehen zu können.

Insgesamt war es ein Spiel, das von der klaren Überlegenheit der Union Waldneukirchen geprägt war. Der FC Aschach/Steyr wird die kommenden Trainingswochen nutzen müssen, um die gezeigten Schwächen abzustellen und mit neuem Mut in die nächsten Begegnungen zu gehen. Für Waldneukirchen hingegen war es ein gelungener Auftakt, der sicherlich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben gibt.

Stimme zum Spiel

Dominik Ebner (Trainer Union Waldneukirchen):

„Das war eine gute Mannschaftsleistung, von vorne bis hinten. Es ist der Saisonauftakt, den wir uns gewünscht haben. Unterm Strich war es auch ein verdienter Sieg."

Die Besten: Pauschallob Waldneukirchen

1. Klasse Ost: Aschach/Steyr : Waldneuk. - 0:2 (0:2)

43 Martin Grunewald 0:2

22 Bence Zsigmond 0:1

Details

