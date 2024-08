SV Sierning setzt "erste Duftmarke" und schießt Union St. Marien ab

Details Montag, 19. August 2024 18:58

Der SV Sierning hat in der ersten Runde der 1. Klasse Ost (OÖ) eine starke Leistung gezeigt und die Union St. Marien mit einem klaren 5:0-Sieg besiegt. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0 und ließen auch in der zweiten Halbzeit nicht nach. Die St. Mariener hatten mit vielen Ausfällen zu kämpfen und konnten dem Druck der Sierninger nicht standhalten.

Frühe Dominanz der Gäste

Das Spiel begann mit viel Tempo seitens einer von Beginn an wesentlich besseren Gastmannschaft, und bereits in der 19. Minute ging der SV Sierning in Führung. Matthias Winzig erzielte das erste Tor des Spiels, als er die Abwehr der St. Mariener überwinden konnte. Die frühe Führung setzte die Gastgeber unter Druck, die ohnehin schon mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen hatten.

Nur fünf Minuten später, in der 24. Minute, baute Julian Lumetzberger die Führung des SV Sierning weiter aus. In der 28. Minute war es Ajas Karic, der für den SV Sierning traf und den Spielstand auf 3:0 erhöhte. Die Abwehr der St. Mariener war zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert, und die Gäste zeigten keine Anzeichen eines Nachlassens. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Spielstand, der die Dominanz des SV Sierning deutlich widerspiegelte.

Zweite Halbzeit, gleiche Geschichte

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einem druckvollen Spiel des SV Sierning. Die Union St. Marien hatte weiterhin große Probleme, ins Spiel zu finden, und konnte kaum Akzente setzen. In der 84. Minute war es erneut Ajas Karic, der sein zweites Tor des Spiels erzielte und den Vorsprung auf 4:0 erhöhte. Der Stürmer des SV Sierning zeigte eine beeindruckende Leistung und war maßgeblich am Erfolg seiner Mannschaft beteiligt.

Den Schlusspunkt setzte Marcel Herzog in der 90. Minute, als er das fünfte Tor für den SV Sierning erzielte. Die Gäste zeigten bis zum Ende des Spiels keine Schwächen und dominierten die Partie in allen Belangen. Die Union St. Marien war chancenlos und musste sich mit einer klaren Niederlage abfinden.

Der SV Sierning präsentierte sich in diesem Spiel als klarer Titelfavorit in der 1. Klasse Ost (OÖ) und zeigte eine beeindruckende Leistung. Die Union St. Marien hingegen muss die vielen Ausfälle und die deutliche Niederlage schnell verkraften, um in den kommenden Spielen wieder konkurrenzfähig zu sein.

Stimme zum Spiel

Peter Winkler (Trainer SV Sierning):

„Es hat in der ersten halben Stunde extrem viel geregnet, ab der zwanzigsten Minute fanden wir dann aber richtig gut ins Spiel und waren in der ersten Halbzeit auch effektiv. In der zweiten Halbzeit haben wir nichts mehr riskiert, sondern kontinuierlich unseren Matchplan weitergeführt. Das war offensiv wie defensiv eine solide Leistung. Jetzt haben wir die erste Duftmarke gesetzt, das war ganz wichtig. St. Marien ist Zuhause sehr schwer zu schlagen, der Platz ist relativ eng. Da kann immer was passieren, da sind wir froh, dass wir das positiv gestalten konnten."

Die Besten: Pauschallob SV Sierning

1. Klasse Ost: St. Marien : Sierning - 0:5 (0:3)

90 Marcel Herzog 0:5

84 Ajas Karic 0:4

28 Ajas Karic 0:3

24 Julian Lumetzberger 0:2

19 Matthias Winzig 0:1

Details

