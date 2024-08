Union Neuhofen/Krems setzt sich gegen Waldneukirchen knapp durch

Die Begegnung zwischen der Union Neuhofen/Krems und der Union Waldneukirchen versprach in der 1. Klasse Ost von Beginn an Spannung. Schon früh ging es heiß her, und am Ende konnte Neuhofen einen knappen 1:0-Sieg feiern. Trotz der sengenden Hitze von 34 Grad zeigten beide Mannschaften vollen Einsatz, wobei der Gastgeber sich durch einen frühen Treffer den entscheidenden Vorteil sichern konnte.

Hausherren mit früher Führung

Das Spiel begann rasant, und schon in der 3. Minute hatten die Gäste die erste Gelegenheit. Nach einem langen Ball war Korn auf der rechten Seite durch, doch Vantrobás Abschluss verfehlte das Ziel deutlich. Die Antwort der Neuhofner ließ nicht lange auf sich warten. In der 13. Minute sorgte der agile Linksaußen Soukni für Aufsehen, als er Holzer stehen ließ und das Tempo am Flügel anzog. Doch Mitterhuber klärte für die Gäste souverän.

Die entscheidende Szene des Spiels folgte in der 17. Minute. Nach einer Ecke von rechts war es Lepschy, der sich in die Luft schraubte und per Kopfball das 1:0 für die Neuhofner erzielte. In der Folge blieb Neuhofen am Drücker, doch auch die Gäste hatte ihre Momente. Vantroba versuchte es mehrmals aus der Distanz, scheiterte aber entweder an der Präzision oder an der gut postierten Abwehr der Neuhofner.

In der 28. Minute hatten die Neuhofner erneut eine gute Gelegenheit, als Pruckner einen Fehlpass der Gäste abfing und knapp am Tor vorbeizielte. Auch Hahns Flachschuss aus der 30. Minute stellte Diwald im Tor der Waldneukirchner vor keine großen Probleme. Kurz vor der Halbzeitpause flachte das Spiel etwas ab, was der Hitze und der intensiven Anfangsphase geschuldet war.

Neuhofen bringt hauchdünnen Vorsprung ins Ziel

Nach der Pause kamen die Gäste schwungvoll aus der Kabine. Eine schöne Kombination in der 48. Minute, die über Garstenauer, Yildirim und Farthofer lief, endete mit einem beherzten Eingreifen von Torhüter Moser, der einen gefährlichen Stanglpass entschärfte. Die Neuhofner setzten ihrerseits immer wieder Nadelstiche. So kam es in der 51. Minute zu einer Großchance auf das 2:0, doch Gegenleitner konnte den Abschluss gerade noch blocken.

Die Partie wurde zunehmend intensiver. In der 66. Minute war es erneut Pruckner, der nach einem Eckball per Kopf knapp verfehlte. Die Waldneukirchner drängten auf den Ausgleich und kamen in der 68. Minute zu einer guten Möglichkeit, als Grunewalds kurzer Freistoß auf den freistehenden Korn jedoch nicht das erhoffte Ergebnis brachte.

In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne. Gegenleitner agierte nun als Stürmer, doch die Defensive der Neuhofner hielt stand. Ein starker Freistoß von Grunewald in der 90. Minute wurde von Moser glänzend pariert. Kurz darauf versuchte sich Yildirim an einem Fallrückzieher, der knapp über das Tor ging. Der Druck der Waldneukirchner nahm weiter zu, aber die Abwehr der Neuhofner erwies sich als unüberwindbar.

In der letzten Minute der regulären Spielzeit wurde Zsigmond mehrfach gefoult, aber die Neuhofener nahmen die Freistöße gerne in Kauf, da ihre Abwehr bei Standardsituationen fehlerlos agierte. Schließlich ertönte der Schlusspfiff nach 95 Minuten, und die Union Neuhofen konnte einen hart erkämpften 1:0-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Maximilian Barteder (7926 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Maximilian Barteder mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.