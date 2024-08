Siegtreffer in Minute 90: SU Hofkirchen findet in Gleink Happy-End

Details Dienstag, 27. August 2024 00:21

In einem spannenden Spiel der 1. Klasse Ost konnte die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis einen knappen 2:1-Auswärtssieg gegen den ATSV Malerei u. Fassaden Stein erringen. Das Spiel bot vor allem in der zweiten Halbzeit einige aufregende Szenen, nachdem die erste Hälfte eher ruhig verlief. Der entscheidende Treffer fiel in der 90. Minute, was für zusätzliche Dramatik sorgte.

Ruhiger Beginn, packende zweite Hälfte

Das Spiel begann mit einem verhaltenen Tempo. In den ersten 45 Minuten plätscherte die Partie dahin, ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten. Weder die Gleinker noch die Gäste aus Hofkirchen konnten Akzente setzen oder das gegnerische Tor ernsthaft in Gefahr bringen. Die Zuschauer mussten bis zur Halbzeitpause auf aufregende Spielszenen verzichten.

Nach der Pause nahm das Spiel jedoch sofort Fahrt auf. Direkt nach Wiederanpfiff hatte Stein eine Großchance, die nur durch den starken Einsatz des Hofkirchner Torwarts Marcel Hofer vereitelt wurde. Kurz darauf traf Stein mit einem Kopfball die Querlatte, was die Gäste aus Hofkirchen erneut zittern ließ.

Torreiches Finale

In der 48. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels. Niklas Schinkinger brachte den ATSV Stein nach einem schnell abgespielten Freistoß mit einem absoluten Geniestreich die 1:0-Führung. Doch die Freude währte nur kurz. Bereits in der 49. Minute gelang Hofkirchen der Ausgleich. Lorenz Föchterle nutzte eine schöne Vorlage von Simon Ellmer und schoss den Ball ins Netz. Innerhalb weniger Minuten hatten beide Mannschaften gezeigt, dass sie gewillt waren, das Spiel zu gewinnen.

Die Intensität nahm weiter zu, und die Partie wurde zunehmend hitziger. Der Unparteiische ließ teils eine härtere Gangart zu, was zu einigen unschönen Szenen führte.

Als die reguläre Spielzeit fast abgelaufen war und sich viele Zuschauer bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug Hofkirchen erneut zu. In der 90. Minute gelang es Igor Kutic, Simon Ellmer mit einem präzisen Pass zu bedienen. Ellmer zeigte keine Nerven und schoss den Ball eiskalt ins linke untere Eck zum 2:1 für die Gäste. Dieser Treffer besiegelte den Sieg für Hofkirchen und ließ die Spieler und Fans in Jubel ausbrechen.

Stimme zum Spiel

Thomas Hinterreiter (Trainer SU Hofkirchen):

"Das war grundsätzlich ein offener Schlagabtausch mit hoher Intensität. In der ersten Halbzeit gab es nur Halbchancen zu sehen auf beiden Seiten, nach der Pause haben wir dann mehr riskiert. Wir sind dann schnell in Rückstand geraten, konnten aber gleich den Ausgleich erzielen. Es hätte am Schluss in beide Richtungen gehen können, wir hatten das glücklichere Ende."

Die Besten Hofkirchen: Philipp Schuster (ZDM), Simon Ellmer (ZOM)

1. Klasse Ost: ATSV Stein : SU Hofkirchen - 1:2 (0:0)

90 Simon Ellmer 1:2

49 Lorenz Föchterle 1:1

48 Eigentor durch Samuel Ellmer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.