Union Schiedlberg triumphiert mit 2:0 in Kremsmünster

In einem spannenden Spiel der 1. Klasse Ost setzte sich die Union Schiedlberg am Sonntagabend mit 2:0 gegen den TUS Kremsmünster durch. Trotz einiger Chancen der Kremsmünsterer war es letztlich die Effizienz und Durchschlagskraft der Gäste, die den Unterschied ausmachte. Schiedlberg dominierte das Spielgeschehen über weite Strecken und konnte sich durch Tore von Mathias Krennmayr und Laurenz Ahrer einen verdienten Sieg sichern.

Früher Rückstand für den TUS Kremsmünster

Schon in der Anfangsphase des Spiels zeigte sich die Union Schiedlberg als die aktivere Mannschaft. In der 11. Minute hatte der TUS Kremsmünster allerdings eine große Chance, die das Spiel in eine andere Richtung hätte lenken können. Ein Schuss der Hausherren traf die Latte und sorgte für eine Schrecksekunde bei den Gästen.

Die Antwort der Schiedlberger ließ nicht lange auf sich warten. In der 18. Minute verfehlte ein Schuss der Gäste knapp das Ziel, und nur eine Minute später hatten sie eine Doppelchance, die ebenfalls nicht genutzt wurde. Dennoch deutete sich bereits an, dass die Gäste das Heft in die Hand nehmen würden.

In der 25. Minute war es dann soweit: Mathias Krennmayr verwandelte einen präzisen Abschluss ins linke untere Eck und ließ Kremsmünsters Torhüter David Tokic keine Chance. Der Treffer zum 1:0 war zu diesem Zeitpunkt hochverdient, da die Schiedlberger das Spielgeschehen dominierten und sich zahlreiche Chancen erarbeiteten.

Die Kremsmünsterer hatten Mühe, den Ball zu kontrollieren und einen geordneten Spielaufbau zu schaffen. Die Gäste aus Schiedlberg nutzten dies konsequent aus und erhöhten in der 42. Minute auf 2:0. Laurenz Ahrer war der Torschütze, der nach einer sehenswerten Kombination den Ball im Netz versenkte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, und die Gäste konnten sich über eine komfortable Führung freuen.

Schiedlberg hält Druck aufrecht

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Union Schiedlberg das spielbestimmende Team. In der 53. Minute hatten sie erneut eine große Chance, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, doch der Schuss ging knapp am Tor vorbei. Die Kremsmünsterer kämpften tapfer weiter, doch es fehlte ihnen an Durchschlagskraft und Präzision im Abschluss.

Die Gäste aus Schiedlberg zeigten sich defensiv stabil und ließen kaum gefährliche Aktionen der Heim-Mannschaft zu. Trotz einiger Bemühungen konnte der TUS Kremsmünster keine nennenswerten Chancen mehr herausspielen. Die Abwehr der Schiedlberger stand sicher und unterband die Angriffsversuche der Kremsmünsterer frühzeitig.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte der TUS Kremsmünster noch einmal alles, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Gäste verteidigten geschickt und ließen nichts mehr anbrennen. Als der Schlusspfiff ertönte, stand ein verdienter 2:0-Sieg für die Union Schiedlberg zu Buche.

1. Klasse Ost: Kremsmünster : Schiedlberg - 0:2 (0:2)

42 Laurenz Ahrer 0:2

25 Mathias Krennmayr 0:1

