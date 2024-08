Union Waldneukirchen fertigt Sierning ab

Details Freitag, 30. August 2024 23:34

Die Union Waldneukirchen setzte sich in der 1. Klasse Ost in einem Flutlichtspiel mit 3:0 gegen den SV Sierning durch. Die Hausherren dominierten die Partie von Beginn an und zeigten eine starke Defensivleistung. Die Treffer von Bence Zsigmond, Florian Gegenleitner und Andreas Mitterhuber sicherten den verdienten Sieg. Trotz viel Ballbesitz konnten die Sierninger nicht viele Chancen kreieren und mussten sich am Ende klar geschlagen geben.

Frühe Führung der Hausherren

Kaum hatten die Fans erstmals auf der neuen Tribüne Platz genommen, da klingelte es bereits im Kasten der Sierninger. In der 7. Minute brachte Bence Zsigmond die Union mit einem sehenswerten Schuss ins rechte Kreuzeck in Führung. Der Angriff wurde mustergültig über mehrere Stationen vorgetragen: Mitterhuber spielte auf Korn, weiter über Yildirim und Vantroba landete der Ball bei Zsigmond, der direkt abzog. Diese frühe Führung gab den Waldneukirchnern Sicherheit und obwohl Sierning meist den Ball hatte, blieben sie hinten kompakt und im Konter gefährlich.

Die Gäste versuchten, durch ruhigen Spielaufbau zurück ins Spiel zu finden, wurden jedoch immer wieder von der gut organisierten Abwehr der Hausherren gestört. Besonders Sierning-Stürmer Karic fand kaum ins Spiel, da er von den Waldneukirchner Verteidigern konsequent isoliert wurde. Ein erster Schuss von Hofer aus 25 Metern in der 37. Minute war eine der wenigen nennenswerten Offensivaktionen der Gäste in der ersten Halbzeit.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ließ ein starker Pass von Herzog auf Winzig nochmals kurz Hoffnung bei den Gästen aufkommen, doch Goalie Diwald war zur Stelle und fing den Ball sicher. Mit einem verdienten 1:0 ging es in die Halbzeitpause.

Gegenleitner stellt Weichen auf Sieg

Die Sierninger kamen motiviert aus der Kabine und versuchten, das Blatt zu wenden. Doch die Union Waldneukirchen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und zeigte sich weiterhin konzentriert in der Abwehr. In der 58. Minute war es dann Gegenleitner, der nach einer von Anleitner verlängerten Ecke per Kopf auf 2:0 erhöhte.

Nun versuchten die Gäste alles, um noch einmal heranzukommen. Doch die Angriffe der Sierninger verpufften immer wieder an der gut stehenden Abwehr der Hausherren. Besonders das Innenverteidiger-Duo Holzer und Gegenleitner machte einen herausragenden Job und ließ kaum Chancen zu.

Den Schlusspunkt setzte Mitterhuber in der 70. Minute. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite wurde er von Korn bedient und jagte den Ball mit voller Wucht ins Netz zum 3:0-Endstand. Die restlichen Minuten spielten die Waldneukirchner souverän herunter und ließen nichts mehr anbrennen. In der 82. Minute zeigte Diwald noch einmal seine Klasse, als er einen gefährlichen Kopfball sicher parierte.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte Sierning noch einmal alles, um zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Doch die Versuche mit hohen Bällen in den Strafraum scheiterten, da die Innenverteidigung der Union den Luftraum zur Sperrzone erklärte. Schließlich beendete der Schiedsrichter die Partie nach zwei Minuten Nachspielzeit beim Stand von 3:0.

1. Klasse Ost: Waldneuk. : Sierning - 3:0 (1:0)

72 Andreas Mitterhuber 3:0

60 Florian Gegenleitner 2:0

7 Bence Zsigmond 1:0

