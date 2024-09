Spannendes Duell: Vorwärts Steyr Amateure setzen sich knapp gegen den SC Kronstorf durch

Details Sonntag, 01. September 2024 14:52

Im Rahmen der dritten Runde der 1. Klasse Ost trafen der SC Kronstorf und die Vorwärts Steyr Amateure aufeinander. In einem packenden Spiel mit wechselnden Führungen und dramatischen Wendungen setzten sich am Ende die Gäste aus Steyr mit 3:2 durch. Besonders in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel deutlich an Fahrt auf, nachdem es zur Halbzeit noch 1:1 gestanden hatte.

Frühe Führung für die Kronstorfer

Das Spiel begann mit einer engagierten Leistung beider Mannschaften, wobei der SC Kronstorf zunächst die Oberhand gewann. In der 22. Minute erzielten die Kronstorfer das erste Tor des Spiels. Cihan Koc nutzte eine Lücke in der Abwehr der Steyrer und schoss den Ball gekonnt ins Netz. Die frühe Führung sorgte für Aufwind bei den Gastgebern, die daraufhin die Kontrolle über das Spiel behielten.

Die Vorwärts Steyr Amateure taten sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden. Trotzdem gelang ihnen kurz vor der Halbzeit der wichtige Ausgleich. In der 44. Minute erzielte Marco Schorkopf den Ausgleichstreffer zum 1:1, was die Weichen für eine spannende zweite Halbzeit stellte. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Kabinen.

Spannung und Drama in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einer deutlich offensiveren Spielweise beider Teams. Der SC Kronstorf und die Vorwärts Steyr Amateure wollten unbedingt den Sieg und das spiegelte sich auf dem Platz wider. Die Gäste aus Steyr erwischten den besseren Start und erzielten in der 74. Minute den Führungstreffer zum 2:1 durch Berkant Demir. Dieses Tor brachte die Kronstorfer merklich unter Druck, die nun wieder mehr nach vorne spielen mussten.

Die Steyrer setzten in der 83. Minute noch einen drauf: Wieder war es Schorkopf, der traf und den Spielstand auf 3:1 für die Gäste erhöhte. Diese komfortable Führung schien das Spiel entschieden zu haben, doch der SC Kronstorf gab sich nicht auf.

In den letzten Minuten des Spiels zeigte sich der Kampfgeist der Kronstorfer. In der 88. Minute gelang ihnen der Anschlusstreffer zum 2:3. Cihan Koc schlug ebenso zum zweiten Mal zu und verwertete zum 2:3-Endstand. Trotz der Bemühungen der Gastgeber blieb es jedoch beim 3:2 für die Vorwärts Steyr Amateure. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff und die Gäste konnten drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen.

Der SC Kronstorf zeigte eine kämpferische Leistung und bewies Moral, doch am Ende reichte es nicht für einen Punktgewinn. Die Vorwärts Steyr Amateure hingegen zeigten sich effizient und nutzen ihre Chancen konsequent, was letztendlich den Unterschied ausmachte.

1. Klasse Ost: Kronstorf : Vorwärts/ATSV Steyr - 2:3 (1:1)

90 Cihan Koc 2:3

84 Marco Schorkopf 1:3

74 Berkant Demir 1:2

44 Marco Schorkopf 1:1

20 Cihan Koc 1:0

