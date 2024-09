Baumgartner-Dreierpack: USV St. Ulrich Juniors triumphieren gegen Union St. Marien

Details Montag, 02. September 2024 20:37

In einem spannenden Aufeinandertreffen der 3. Runde in der 1. Klasse Ost (OÖ) setzten sich die USV St. Ulrich Juniors mit einem klaren 3:1 gegen die Union St. Marien durch. Die Begegnung bot zahlreiche packende Momente, auch wenn die "Samareiner" etwas ersatzgeschwächt nach Steyr reisen mussten. Besonders Ulrichs Felix Baumgartner ragte als herausragender Spieler des Tages heraus und führte sein Team mit einem Hattrick zum verdienten Sieg.

Felix Baumgartner führt die USV St. Ulrich Juniors an

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 5. Minute gelang den USV St. Ulrich Juniors der Führungstreffer durch Felix Baumgartner. Der Stürmer setzte sich im Zweikampf gegen den Innenverteidiger von Union St. Marien durch und brachte den Ball souverän im Netz unter. Die frühe Führung gab den Juniors Sicherheit und Kontrolle über das Spiel.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit agierten die USV St. Ulrich Juniors spritziger und gingen aggressiv auf so gut wie jeden Ball. Obwohl die Gäste einige personelle Probleme hatten, zeigten sie sich kämpferisch. Dennoch blieb die erste Halbzeit weitgehend ereignislos, bis auf einen Weitschuss von Sebastian Wimmer, der jedoch knapp über das Tor ging. Mit einem Halbzeitstand von 1:0 gingen die Mannschaften in die Kabine.

Spannende zweite Halbzeit mit vielen Toren

Die zweite Halbzeit begann genauso spektakulär wie die erste. In der 47. Minute bauten die USV St. Ulrich Juniors ihre Führung aus. Erneut war es Felix Baumgartner, der nach einer Vorlage von Lukas Genshofer den Ball sicher im Tor unterbrachte und damit das 2:0 markierte.

Doch Union St. Marien gab nicht auf und kämpfte weiter. In der 57. Minute gelang Jakob Margeta mit einem präzisen Weitschuss das Anschlusstor zum 2:1. Das Spiel wurde in dieser Phase immer schneller und bot den Zuschauern viele spannende Momente. Der offene Schlagabtausch ging hin und her, was die Spannung noch weiter steigerte.

In der 73. Minute machten die Juniors den Sack zu. Erneut war es Felix Baumgartner, der nach einer Unsicherheit in der Hintermannschaft von Union St. Marien zum 3:1 traf. Baumgartner komplettierte damit seinen Hattrick und führte sein Team endgültig auf die Siegerstraße.

Mit dem Abpfiff in der 92. Minute endete ein spannendes und temporeiches Spiel, in dem die USV St. Ulrich Juniors als verdiente Sieger vom Platz gingen. Die Mannschaft um Felix Baumgartner konnte ihre Dominanz eindrucksvoll unter Beweis stellen, während Union St. Marien trotz kämpferischer Leistung letztlich das Nachsehen hatte.

1. Klasse Ost: St. Ulrich Juniors : St. Marien - 3:1 (1:0)

73 Felix Baumgartner 3:1

57 Jakob Margeta 2:1

47 Felix Baumgartner 2:0

5 Felix Baumgartner 1:0

