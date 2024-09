Sportunion Hofkirchen/Traunkreis entführt Punkt aus Neuhofen

In einem spannenden Match in der vierten Runde der 1. Klasse Ost trennten sich die Union Neuhofen/Krems und die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis mit einem 2:2-Unentschieden. Die Hausherren brachten eine Führung nicht ins Ziel, kassierten spät den Ausgleich und mussten nach einem perfekten Saisonstart mit drei Siegen erstmals Federn lassen.

Frühwirt bringt Hofkirchen in Führung

Nach einem ruhigen Beginn der Partie, bei dem sich beide Mannschaften zögerlich abtasteten, kamen die Gäste immer besser ins Spiel. In der 9. Minute ergab sich die erste vielversprechende Chance für die Gäste durch einen Freistoß von Máté Váncsa, der jedoch nur die Mauer traf.

Die Union Neuhofen benötigte etwas länger, um ins Spiel zu finden und verzeichnete ihren ersten Abschluss in der 23. Minute, der jedoch deutlich am Tor vorbeiging. In Minute 28 folgte der erste Schuss aufs Tor der Heimischen, den Gäste-Keeper Marcel Hofer parieren konnte.

Die erste Halbzeit gehörte dennoch den Gästen. In der 32. Minute konnte Igor Kutic einen eher schwachen Schuss aufs Tor abgeben, den Torhüter Manuel Moser nur abklatschen konnte. Simon Frühwirt nutzte diese Gelegenheit und schob zur 1:0-Führung für Hofkirchen ein. Trotz weiterer Versuche der Gäste, darunter eine vielversprechende Ecke auf Igor Kutic in der 39. Minute, blieb es beim 0:1 zur Halbzeit.

Schuster gleicht spät aus

Die zweite Halbzeit begann mit einer guten Aktion der Gäste. Florian Gruber spielte einen gefährlichen Querpass in den Strafraum, der jedoch nicht den Weg ins Tor fand. Die Union Neuhofen zeigte sich ab der 50. Minute kämpferisch, doch ein Abschluss aus spitzem Winkel segelte ins Toraus.

In der 64. Minute konnten die Gastgeber schließlich ausgleichen. Ein missglückter Klärungsversuch von Vancsa landete im eigenen Netz und bescherte den Neuhofnern das 1:1. Nur acht Minuten später nutzte der Neuhofner Kapitän Markus Bruckner einen weiteren Fehler der Hofkirchner Hintermannschaft zur 2:1-Führung.

Die Schlussphase war von Hochspannung geprägt. Die Hofkirchner drückten auf den Ausgleich und hatten in der 86. Minute eine Doppelchance, bei der der Ball erst an der Latte landete und der Nachschuss von Torhüter Moser geklärt wurde. Zwei Minuten später gelang es schließlich Philipp Schuster, per Kopfball den verdienten Ausgleich zum 2:2 zu erzielen. In den letzten Minuten hatte die Union Neuhofen noch eine aussichtsreiche Freistoßmöglichkeit, die jedoch nicht genutzt wurde. So endete das Spiel mit einem 2:2-Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Anton Horvath (840 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Anton Horvath mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.