ATSV Stein siegt klar gegen ASK St. Valentin 1b mit 2:0

Der ATSV Stein konnte sich in der 4. Runde der 1. Klasse Ost (OÖ) gegen ASK St. Valentin 1b klar mit 2:0 durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gleinker den Grundstein für ihren Sieg. Jonas Schinkinger avancierte dabei zum Matchwinner und erzielte beide Tore für sein Team. Mit diesem Erfolg festigt der ATSV Stein seine Position in der Tabelle und zeigt sich weiterhin in starker Frühform.

Blitzstart der Steiner

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Schon in der 4. Minute konnte der ATSV Stein die erste Chance nutzen und in Führung gehen. Jonas Schinkinger, der an diesem Tag in Topform war, brachte die Heimelf mit einem präzisen Abschluss mit 1:0 in Front. Die frühe Führung gab den Hausherren Sicherheit und sie konnten das Spiel von Beginn an kontrollieren.

St. Valentin zeigte sich zunächst wenig beeindruckt und versuchte, den frühen Rückstand wettzumachen. Die Gäste kombinierten sich immer wieder gefährlich nach vorne, doch die Defensive des ATSV Stein stand sicher und ließ kaum zwingende Torchancen zu.

Schinkinger schnürt den Doppelpack

In der 20. Minute war es dann erneut Jonas Schinkinger, der für den ATSV Stein traf. Mit einem sehenswerten Schuss erhöhte er auf 2:0 und schnürte damit seinen Doppelpack. Der Treffer war das Ergebnis eines gut herausgespielten Angriffs, bei dem die St. Valentiner Abwehr keine Chance hatte. Mit dem 2:0 im Rücken spielten die Steiner befreit auf und dominierten das Geschehen auf dem Platz.

St. Valentin versuchte, vor der Halbzeit noch den Anschluss zu erzielen, doch die Offensivbemühungen der Gäste blieben erfolglos. Die Steiner Abwehr ließ nichts mehr anbrennen und sicherte den komfortablen Vorsprung bis zum Pausenpfiff.

In der zweiten Halbzeit verlegte sich der ATSV Stein darauf, das Ergebnis zu verwalten und auf Konter zu lauern. Die Gäste aus St. Valentin hatten mehr Ballbesitz, fanden jedoch kaum Mittel, die kompakte Defensive der Steiner zu überwinden. Auch mehrere Eckbälle und Freistöße brachten nichts Zählbares ein.

Die Schlussphase der Partie war geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Der ATSV Stein spielte die Zeit clever herunter und ließ keine ernsthafte Gefahr mehr aufkommen. Schließlich ertönte nach 90 Minuten der Schlusspfiff und der ATSV Stein konnte einen verdienten 2:0-Heimsieg feiern.

Mit diesem Erfolg bleibt der ATSV Stein in der 1. Klasse Ost (OÖ) auf Kurs und kann optimistisch in die kommenden Spiele gehen. St. Valentin hingegen muss sich nach der Niederlage wieder sammeln und an den nächsten Gegner denken.

1. Klasse Ost: ATSV Stein : St. Valentin 1b - 2:0 (2:0)

20 Jonas Schinkinger 2:0

4 Jonas Schinkinger 1:0

