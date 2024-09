Union Schiedlberg triumphiert mit 4:0 gegen FC Aschach/Steyr

Details Montag, 09. September 2024 23:27

In einem packenden Derby in der 1. Klasse Ost konnte die Union Schiedlberg einen klaren 4:0-Sieg gegen den FC Aschach/Steyr verbuchen. Trotz hochsommerlicher Temperaturen und großer Ambitionen der Heimmannschaft war es am Ende eine deutliche Angelegenheit zugunsten der Gäste. Besonders Mathias Krennmayr glänzte mit mehreren Toren und führte sein Team zu einem souveränen Sieg.

Frühe Führung für die Gäste

Bereits in der 11. Minute nutzten die Gäste einen fatalen Rückpass der Aschacher Abwehr, und Mathias Krennmayr brachte Union Schiedlberg mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Rückschlag setzte die Heimmannschaft unter Druck, und trotz aller Bemühungen konnte der FC Aschach/Steyr nicht den gewünschten Ausgleich erzielen.

Das Spiel entwickelte sich zu einem intensiven Schlagabtausch im Mittelfeld, ohne dass eine der beiden Mannschaften zunächst entscheidend vor das gegnerische Tor kam. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, schlug Schiedlberg dann erneut zu. Wieder war es Krennmayr, der nach einem erneuten Fehler in der Abwehr der Aschacher trocken zum 2:0 einnetzte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Kabinen.

Entschiedene zweite Halbzeit

Nach der Pause versuchte der FC Aschach/Steyr, das Spiel zu drehen und den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 60. Minute zeigten sie erneut Einsatz, als nach einem Eckball von Johannes Haas Seimair knapp neben das Tor köpfelte. Doch die Chancenverwertung blieb das große Manko der Aschacher. Nur wenige Minuten später, in der 61. Minute, sorgte Losbichler mit einem Weitschuss für Aufsehen, doch der Ball traf nur das Aluminium.

Union Schiedlberg hingegen nutzte seine Chancen eiskalt. In der 53. Minute erzielte Mathias Krennmayr sein drittes Tor an diesem Tag, diesmal durch eine mustergültig herausgespielte Flanke, die er per Kopfball verwandelte. Mit dem 3:0 war das Spiel praktisch entschieden, doch die Gäste hatten noch nicht genug. In der 88. Minute vollendete Laurenz Ahrer eine schöne Kombination und setzte den Schlusspunkt mit dem 4:0.

Die Heimmannschaft gab trotz des deutlichen Rückstands nicht auf und versuchte, durch kämpferische Leistung das Ergebnis zu verbessern. Doch alle Bemühungen blieben am Ende ohne zählbaren Erfolg. Der Schlusspfiff besiegelte eine bittere Niederlage für den FC Aschach/Steyr, während Union Schiedlberg die drei Punkte mit nach Hause nehmen konnte.

1. Klasse Ost: Aschach/Steyr : Schiedlberg - 0:4 (0:2)

88 Laurenz Ahrer 0:4

53 Mathias Krennmayr 0:3

44 Mathias Krennmayr 0:2

11 Mathias Krennmayr 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.