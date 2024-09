Union Waldneukirchen triumphiert bei SC Kronstorf mit 3:0

Details Sonntag, 22. September 2024 20:26

Im sechsten Spiel der Saison in der 1. Klasse Ost besiegte die Union Waldneukirchen den SC Kronstorf mit 3:0. Die Partie bot den Zuschauern spannende Momente, wobei die Gäste bereits früh die Führung übernahmen und diese bis zum Schlusspfiff souverän verteidigten. Trotz zahlreicher Bemühungen konnte der SC Kronstorf keinen Treffer erzielen, während die Waldneukirchner ihre Chancen konsequent nutzten.

Frühe Führung für Waldneukirchen

Das Spiel begann spannend mit beiden Teams, die entschlossen auftraten. Bereits in der 12. Minute konnte Union Waldneukirchen den ersten Treffer erzielen. Ein Eckball von Vantroba wurde vom Gästegoalie in die Luft geboxt, woraufhin Florian Gegenleitner sich durchsetzte und den Ball per Kopf zur 1:0-Führung einnickte. Dieser frühe Treffer gab den Gästen den nötigen Rückenwind, um das Spiel weiter zu kontrollieren.

Die Kronstorfer versuchten, durch ruhigen Spielaufbau die Kontrolle zurückzugewinnen, jedoch standen die Waldneukirchner kompakt und lauerten auf Ballverluste. In der 23. Minute hatte Waldneukirchen erneut eine gute Gelegenheit, als Onur Yildirim Korn ins Loch schickte, der unwiderstehlich zur Grundlinie ging und den Ball in den Rückraum spielte. Ein Kronstorfer konnte jedoch im letzten Moment ein Eigentor verhindern.

Die Union Waldneukirchen beeindruckte weiterhin mit ihrer Spielweise, als Bence Zsigmund im Mittelfeld seine Gegenspieler mit gekonnten Haken aussteigen ließ und für Begeisterung bei den Auswärtsfans sorgte. Die Kronstorfer hatten ihre erste Großchance in der 56. Minute, als Jonas Kreindl sich über die linke Seite durchtankte und im Strafraum einen Gegenspieler stehen ließ. Sein Schuss wurde jedoch vom Gästetorhüter Kilian Barteder sicher pariert.

Waldneukirchen dominiert die zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit setzte Waldneukirchen ihre starke Leistung fort. In der 69. Minute erzielte Bence Zsigmund das 2:0 für die Gäste. Korn setzte sich auf der rechten Seite durch und spielte einen Querpass zur Mitte, den Onur Yildirim durchließ, sodass Zsigmund an der zweiten Stange eiskalt ins lange Eck einschob.

Der SC Kronstorf zeigte weiterhin Kampfgeist, konnte jedoch keine entscheidenden Chancen kreieren. In der Schlussphase versuchte Kronstorf, hoch anzupressen, doch die Innenverteidigung um Florian Gegenleitner und Marcel Holzer spielte ruhig heraus und verhinderte weitere Angriffe. Die Gastgeber hatten erneut Pech, als ein Eckball in der 78. Minute ins Leere ging.

In der 84. Minute machte Gegenleitner seinen zweiten Treffer des Tages und erhöhte auf 3:0. Ein Freistoß aus 35 Metern wurde perfekt über die Abwehr gechippt, und Gegenleitner streifte den Ball leicht mit dem Kopf, sodass der Torwart der Kronstorfer chancenlos war. Dies besiegelte den endgültigen Sieg für die Union Waldneukirchen.

Der SC Kronstorf kämpfte bis zur letzten Minute, konnte jedoch den Rückstand nicht mehr aufholen. Die Waldneukirchner zeigten eine beeindruckende Leistung und nahmen verdient die drei Punkte mit nach Hause. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 3:0-Erfolg für die Gäste, die damit ihren Anspruch auf die oberen Tabellenplätze untermauerten.

1. Klasse Ost: Kronstorf : Waldneuk. - 0:3 (0:1)

84 Florian Gegenleitner 0:3

69 Bence Zsigmond 0:2

12 Florian Gegenleitner 0:1

