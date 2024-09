FC Aschach/Steyr dominiert TUS Kremsmünster mit 4:0

Details Sonntag, 22. September 2024 20:29

Der FC Aschach/Steyr hat in der 6. Runde der 1. Klasse Ost einen klaren 4:0-Sieg gegen TUS Kremsmünster eingefahren. Vor heimischem Publikum in der Gerhard Seimair Arena zeigten die Aschacher eine beeindruckende Leistung und ließen den Gästen keine Chance. Bereits zur Halbzeit führte die Heimmannschaft mit 2:0 und baute den Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus.

Frühe Dominanz der Aschacher

Die Partie begann mit hohem Druck seitens der Gastgeber. Bereits in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass die Aschacher den Ton angeben würden. In der 7. Minute versuchte Hannes Grossauer nach einer Flanke von rechts den ersten Treffer zu erzielen, doch Dogukan Gülec, der Torwart der Kremsmünsterer, konnte den Ball noch entschärfen, da kein Stürmer zum Abstauben bereitstand.

In der 12. Minute war es Berthold Huemer, der für den FC Aschach/Steyr einen Schuss von links abgab, jedoch ohne Erfolg. Doch die Hartnäckigkeit zahlte sich aus: In der 26. Minute brachte Daniel Seimair die Aschacher mit einem wuchtigen Kopfball nach einer Ecke in Führung. Der Ball schlug unhaltbar im Netz ein, und der FC Aschach/Steyr lag mit 1:0 vorne.

Die Gäste aus Kremsmünster hatten es schwer, ins Spiel zu finden. Ein Aluminiumtreffer in der 17. Minute war ihre größte Chance in der ersten Halbzeit, doch das reichte nicht, um das Heimteam ernsthaft zu gefährden. In der 31. Minute setzten die Aschacher erneut auf hohes Pressing und starkes Zweikampfverhalten, wodurch sie die Kremsmünsterer kontinuierlich unter Druck setzten.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, erhöhten die Aschacher ihren Vorsprung auf 2:0. Nach einer Ecke entstand erneut Gefahr vor dem Tor der Kremsmünsterer, und ein Eigentor besiegelte den zweiten Treffer für das Heimteam. Damit gingen die Mannschaften mit einem 2:0 in die Pause.

Souveräne zweite Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Die Aschacher behielten die Kontrolle über das Spiel und ließen den Gästen wenig Raum für Entfaltung. In der 49. Minute unternahm Jakob Wasserbauer einen Schuss aus der zweiten Reihe, doch der Ball verfehlte sein Ziel knapp.

Ein Elfmeter in der 53. Minute brachte schließlich das 3:0 für den FC Aschach/Steyr. Johannes Haas wurde im Strafraum zu Fall gebracht und verwandelte den fälligen Strafstoß sicher in die linke untere Ecke. Die Kremsmünsterer schienen nun endgültig geschlagen und fanden keinen Weg mehr zurück ins Spiel. Die restliche Spielzeit verlief weiterhin zugunsten der Heimmannschaft.

Den Schlusspunkt setzte dann Lukas Sonnleitner in der 90. Minute. Nach einem abgefälschten Schuss fand der Ball den Weg ins Netz und besiegelte das 4:0-Endergebnis für den FC Aschach/Steyr. Mit diesem souveränen Sieg sammelten die Aschacher drei wichtige Punkte und festigten ihre Position in der Tabelle.

1. Klasse Ost: Aschach/Steyr : Kremsmünster - 4:0 (2:0)

90 Lukas Sonnleitner 4:0

53 Johannes Haas 3:0

47 Johannes Haas 2:0

26 Daniel Seimair 1:0

Details

