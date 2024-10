Kein Sieger in torreichem Derby: Hofkirchen und St. Marien teilen die Punkte

Details Montag, 30. September 2024 22:42

In einem packenden Duell in der 7. Runde der 1. Klasse Ost trennten sich die Sportunion Hofkirchen/Trk und Union St. Marien mit einem hart umkämpften 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und boten den Zuschauern ein aufregendes Spiel mit vielen Höhepunkten und insgesamt sechs Toren. Während die Gastgeber früh in Führung gingen, konnten die Gäste stets zurückschlagen und sich am Ende einen verdienten Punkt sichern.

Frühe Führung für die Hofkirchner

Schon in der 5. Minute sorgte Igor Kutic für den ersten Jubel der Heimfans. Nach einer Vorlage von Tobias Machreich traf Kutic zur frühen Führung für die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis. Die Gastgeber agierten in den ersten Minuten sehr druckvoll und konnten ihre zweite aussichtsreiche Aktion bereits in der 12. Minute verzeichnen, als Florian Gruber am Schlussmann der Gäste scheiterte.

Union St. Marien hatte in der 30. Minute die große Chance zum Ausgleich, als Philipp Schuster einen gefährlichen Rückpass spielte, der einem Angreifer der Gäste direkt vor die Füße fiel. Doch Torhüter Marcel Hofer konnte in höchster Not zur Ecke klären und hielt die Führung der Hofkirchner fest. Kurz darauf, in der 32. Minute, erhöhte Manuel Mitterndorfer auf 2:0 für die Gastgeber und sorgte für eine vermeintlich komfortable Führung.

Aufholjagd der Gäste

Union St. Marien ließ sich jedoch nicht entmutigen und kam bereits in der 38. Minute durch Adam Sharabi zum Anschlusstreffer. Sharabi sorgte damit für neuen Mut bei den Gästen, die nun energisch auf den Ausgleich drängten. Nur wenige Minuten später, in der 45. Minute, verhinderte das Aluminium einen weiteren Treffer für die Hofkirchner, als Máté Váncsa einen Freistoß an den rechten Pfosten setzte.

Nach der Halbzeitpause ging das spannende Duell weiter. In der 50. Minute erzielte Jakob Margeta den Ausgleich zum 2:2 für Union St. Marien. Die Gäste bewiesen damit erneut ihre Comeback-Qualitäten und setzten die Hofkirchner weiter unter Druck. Doch die Gastgeber fanden eine Antwort und gingen in der 72. Minute durch Igor Kutic erneut in Führung. Nach einem Handspiel der Gäste entschied der Schiedsrichter, Gerald Führer, auf Weiterspielen, was sich als richtige Entscheidung herausstellte. Kutic nutzte die Gelegenheit und traf zum 3:2.

Die Schlussphase des Spiels bot weiterhin Spannung pur. In der 80. Minute gelang Josip Trbara der erneute Ausgleich für Union St. Marien. Mit einem präzisen Freistoß setzte Trbara den Ball an den rechten Innenpfosten, von wo er ins Tor sprang. Der Ausgleich zum 3:3 war gleichzeitig das letzte Tor des Spiels, das in der 91. Minute mit diesem Ergebnis endete.

1. Klasse Ost: SU Hofkirchen : St. Marien - 3:3 (2:1)

80 Josip Trbara 3:3

72 Igor Kutic 3:2

50 Nicola Margeta 2:2

38 Adam Sharabi 2:1

32 Manuel Mitterndorfer 2:0

5 Igor Kutic 1:0

