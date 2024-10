Union Neuhofen triumphiert mit klarem 4:0-Sieg über TUS Kremsmünster

Details Montag, 30. September 2024 23:02

In der 7. Runde der 1. Klasse Ost setzte sich Union Neuhofen eindrucksvoll gegen den TUS Kremsmünster durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0 und legten in der zweiten Halbzeit noch ein weiteres Tor nach. Der TUS Kremsmünster zeigte zwar Engagement, konnte aber keinen Treffer erzielen. Am Ende stand ein klares 4:0 für die Neuhofner, die damit einen wichtigen Sieg in der Liga feiern konnten.

Neuhofen dominiert früh

Bereits in der Anfangsphase der Partie zeigte Union Neuhofen, dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren. In der ersten Minute hatten die Neuhofner eine Freistoßsituation, die jedoch vom Kremsmünsterer Keeper sicher pariert wurde. Die erste gute Torchance des Spiels hatte jedoch der TUS Kremsmünster in der 4. Minute, aber die Abwehr von Neuhofen konnte erfolgreich blocken. Danach plätscherte das Spiel ohne konkrete Torchancen dahin.

In der 20. Minute hatte Union Neuhofen einen direkten Eckballversuch, der jedoch vom Aluminium ins Aus ging. Die Führung ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der 22. Minute erzielte Lukas Gerstmair das 1:0 für Union Neuhofen. Dies gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie erhöhten in der 27. Minute durch einen Treffer von Kevin Lepschy auf 2:0. Kremsmünster wirkte nun zunehmend verunsichert, und Neuhofen dominierte das Spielgeschehen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, markierte Andreas Forstner das 3:0 für Union Neuhofen, was die Halbzeitführung bedeutete.

TUS Kremsmünster bemüht sich vergeblich

Nach dem Seitenwechsel hatte der TUS Kremsmünster eine gute Torchance, die jedoch vom Neuhofener Torhüter pariert wurde. Der Spielverlauf der zweiten Halbzeit gestaltete sich zunächst wenig spannend. Die Kremsmünsterer versuchten dennoch, den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 71. Minute verzeichnete der TUS Kremsmünster einen gefährlichen Schuss aus 20 Metern, der jedoch nicht zum ersehnten Treffer führte.

Die Bemühungen der Gastgeber wurden in der 73. Minute erneut deutlich, als sie sich nach wie vor um einen Anschlusstreffer bemühten. Doch alle Anstrengungen waren vergebens: In der 69. Minute machte Jakob Packy mit seinem Tor zum 4:0 für Union Neuhofen endgültig den Deckel drauf. Das Spiel endete schließlich ohne weitere nennenswerte Ereignisse und wurde in der 90. Minute mit einem klaren 4:0 für die Neuhofner abgepfiffen.

Stimme zum Spiel

Philipp Eder (Trainer Union Neuhofen):

„Das war eine konzentrierte, souveräne Leistung unsererseits. Wir haben unser Spiel durchgezogen und konnten unsere Ideen auf den Platz bringen. Es ist nicht leicht, die Konzentration ständig hoch zu halten. Der Gegner war bemüht, wir haben ihnen aber relativ bald die Schneid abgekauft. Nach der starken ersten Halbzeit war der Sieg verdient, das Ergebnis ist in der Höhe auch gerecht, auch wenn wir nach dem Seitenwechsel nicht mehr ganz daran anknüpfen konnten. Da ist der Anschlusstreffer Kremsmünster nicht gelungen, so konnten wir den Sieg souverän nach Hause spielen."

Die Besten: Lukas Gerstmair, Andreas Forstner (beide ST, Neuhofen) bzw. Pauschallob

1. Klasse Ost: Kremsmünster : Neuhofen - 0:4 (0:3)

69 Jakob Packy 0:4

45 Andreas Forstner 0:3

27 Kevin Lepschy 0:2

22 Lukas Gerstmair 0:1

