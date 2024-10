Vorwärts/ATSV Steyr dominiert gegen ASK St. Valentin 1b mit 6:0

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 23:15

In der 8. Runde der 1. Klasse Ost empfing Vorwärts/ATSV Steyr die Mannschaft von der ASK St. Valentin 1b und lieferte eine beeindruckende Vorstellung ab. Die Gastgeber setzten sich mit einem überwältigenden 6:0 durch und zeigten ihre Überlegenheit in einem einseitigen Spiel. Marco Schorkopf erwies sich als der Star des Tages mit einem Hattrick, während auch andere Teammitglieder ihren Beitrag zu diesem dominanten Sieg leisteten.

Frühe Führung für Vorwärts/ATSV Steyr

Der Beginn der Partie verlief ganz nach dem Geschmack der Steyrer, die von Anfang an Druck auf die Gäste ausübten. Bereits in der 15. Minute gelang Edi Dzafic das Führungstor für Vorwärts/ATSV Steyr, das die Marschroute für den restlichen Spielverlauf vorgab. Nur wenige Minuten später, in der 22. Minute, baute Hazar Eminazari die Führung mit einem weiteren Treffer auf 2:0 aus. Die Steyrer zeigten sich in dieser Phase äußerst effektiv vor dem Tor und nutzten ihre Chancen eiskalt.

Die Überlegenheit der Gastgeber setzte sich fort, als Marco Schorkopf in der 26. Minute seinen ersten Treffer des Tages erzielte und den Vorsprung auf 3:0 erhöhte. Der Druck auf ASK St. Valentin 1b nahm weiter zu, während die Steyrer nicht nachließen. In der 37. Minute war es Paul Schwaiger, der die Führung weiter ausbaute und zum 4:0 traf, was die Dominanz der Gastgeber in der ersten Hälfte unterstrich.

Marco Schorkopf brilliert mit Hattrick

Noch vor dem Halbzeitpfiff setzte Marco Schorkopf ein weiteres Zeichen seiner außergewöhnlichen Leistung, als er in der 43. Minute sein zweites Tor des Spiels erzielte und den Spielstand auf 5:0 brachte. Mit einem komfortablen Vorsprung ging Vorwärts/ATSV Steyr in die Pause und hatte bereits den Grundstein für einen klaren Sieg gelegt.

In der zweiten Halbzeit flachte das Spielgeschehen etwas ab, doch die Steyrer behielten die Kontrolle und ließen den Gästen kaum Raum für Offensivaktionen. In der 53. Minute krönte Marco Schorkopf seine herausragende Leistung mit seinem dritten Treffer und vollendete damit seinen Hattrick. Dieses Tor zum 6:0 war der letzte Treffer des Spiels und besiegelte den souveränen Sieg der Gastgeber.

Das Spiel endete ohne weitere Höhepunkte, und Vorwärts/ATSV Steyr konnte einen wichtigen Sieg in der 1. Klasse Ost feiern. Mit dieser beeindruckenden Vorstellung bewiesen die Steyrer ihre Stärke und festigten ihre Position in der Tabelle. Für ASK St. Valentin 1b hingegen war es ein ernüchternder Nachmittag, an dem sie den Gastgebern in keiner Phase des Spiels etwas entgegensetzen konnten.

1. Klasse Ost: Vorwärts/ATSV Steyr : St. Valentin 1b - 6:0 (5:0)

53 Marco Schorkopf 6:0

43 Marco Schorkopf 5:0

37 Paul Schwaiger 4:0

26 Marco Schorkopf 3:0

22 Hazar Eminazari 2:0

15 Edi Dzafic 1:0

