FC Aschach/Steyr besiegt USV St. Ulrich Juniors in hitzigem Duell

Im Aufeinandertreffen der 8. Runde der 1. Klasse Ost gelang dem FC Aschach/Steyr ein überzeugender 4:1-Heimsieg gegen die USV St. Ulrich Juniors. In einem spannungsgeladenen Spiel, das in der Gerhard Seimair Arena stattfand, setzten sich die Aschacher mit einer starken Leistung durch. Besonders Berthold Huemer glänzte mit zwei Treffern und trug entscheidend zum Erfolg seines Teams bei. Der FC Aschach/Steyr zeigte sich vor allem in der ersten Halbzeit dominant, während die Gäste aus St. Ulrich trotz ihrer Bemühungen kaum Fuß fassen konnten.

Starker Start der Aschacher

Das Spiel begann intensiv, und bereits in der 8. Minute konnten die Gastgeber durch einen fulminanten Schuss von Jakob Wasserbauer in Führung gehen. Diese frühe Führung verlieh dem FC Aschach/Steyr zusätzliches Selbstvertrauen, und sie drängten die Juniors weiter in die Defensive.

In der 43. Minute erhöhte Berthold Huemer nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0. Die Aschacher kombinierten sich geschickt durch die Abwehr der Gäste, bevor Huemer die Aktion mit einem präzisen Abschluss vollendete. Trotz einiger Versuche der USV St. Ulrich Juniors, den Anschluss zu finden, konnten sie in der ersten Halbzeit keinen entscheidenden Druck auf die Gastgeber ausüben. Ein Lattentreffer von Jakob Wasserbauer kurz vor der Pause unterstrich die Offensivkraft der Hausherren.

Hitzige Schlussphase und weitere Tore

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 46. Minute, machte Gabriel Sieghartsleitner mit einem artistischen Fersentor zum 3:0 weiter Druck auf die Gäste. Doch die USV St. Ulrich Juniors gaben sich nicht auf und kamen in der 50. Minute durch Julian Dutzler zu ihrem Ehrentreffer, als der Ball nach einem Durcheinander im Strafraum über die Linie trudelte.

In der Folgezeit wurde das Spiel zunehmend hitziger. In der 49. Minute musste der Trainer der Juniors nach einer hitzigen Diskussion das Spielfeld mit einer roten Karte verlassen. Ein weiteres Zeichen für die aufgeladene Atmosphäre war die Rote Karte für Gmainer in der 90. Minute, die die ohnehin schon erschwerten Bedingungen für die Gäste zusätzlich verschlechterte.

Den Schlusspunkt setzte Berthold Huemer in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages. Nach einem Freistoß brachte er den Ball zum 4:1-Endstand im Tor unter und besiegelte damit den verdienten Sieg für den FC Aschach/Steyr. Die Aschacher zeigten über weite Strecken der Partie ihre Überlegenheit und belohnten sich mit einem klaren Heimsieg.

Mit diesem Erfolg untermauert der FC Aschach/Steyr seine Ambitionen in der Liga und festigt seine Position in der oberen Tabellenhälfte. Die USV St. Ulrich Juniors müssen sich nach diesem Rückschlag wieder neu formieren, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich punkten zu können.

Stimme zum Spiel

Enrico Hoflehner (Trainer FC Aschach/Steyr):

"Das war ein guter und facettenreicher Auftritt von uns. Wir haben den Gegner kontrolliert, zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und verdient in der Höhe gewonnen. Es war generell eine gute Mannschaftsleistung, mich hat es gefreut, dass sich diesmal auch unsere Verteidiger gut in die Offensive eingebunden haben, so wie wir es uns immer vornehmen. Dafür sind wir gestern auch belohnt worden."

1. Klasse Ost: Aschach/Steyr : St. Ulrich Juniors - 4:1 (2:0)

90 Berthold Huemer 4:1

50 Julian Dutzler 3:1

46 Gabriel Sieghartsleitner 3:0

43 Berthold Huemer 2:0

8 Jakob Wasserbauer 1:0

