ASV Bewegung Steyr triumphiert über Stein

Details Samstag, 22. August 2020 20:53

Der ATSV Malerei u. Fassaden Stein steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den ASV Mayr Bau Bewegung Steyr - Fußball mit 1:5. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der ASV Bewegung Steyr den maximalen Ertrag.

Die Heimmannschaft stellte mit dem 1:0 in der zehnten Minute die Weichen auf Sieg, Soleyman Mohammadi versenkte das Runde im Eckigen. Der Ligaprimus erzielte in der 17. Minute durch Sebastian Kuntic das 2:0. Der ASV Mayr Bau Bewegung Steyr - Fußball legte in der 22. Minute zum 3:0 nach - Torschütze war erneut Soleyman Mohammadi. Bewegung Steyr ließ danach den Vorsprung in der 41. Minute anwachsen, kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Mathias Wagner das 1:4 zugunsten des ATSV Stein. Das überzeugende Auftreten der Bewegung fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Der ATSV Stein wurde deutlich abgehängt, als der ASV Bewegung Steyr auf 5:1 durch Almin Crncarlo erhöhte (86.). Am Ende kamen die Heimischen zu einem verdienten Sieg.

Der ATSV Stein nimmt mit drei Punkten nach zwei Runden nun vorerst den sechstenTabellenplatz ein.

1. Klasse Ost: ASV Mayr Bau Bewegung Steyr - Fußball – ATSV Malerei u. Fassaden Stein, 5:1 (4:1)

10 1:0 Soleyman Mohammadi

17 2:0 Sebastian Kuntic

22 3:0 Soleyman Mohammadi

41 4:0 Sebastian Kuntic

45 4:1 Mathias Wagner

86 5:1 Almin Crncarlo

