Viererpack: Stein's Haslinger schießt Union Wolfern ab

Die Sportunion Wolfern hat den Start ins neue Fußballjahr mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet. Diesmal musste eine 0:4-Niederlage gegen den ATSV Malerei u. Fassaden Stein verdaut werden. Auf dem Papier ging der ATSV Stein als Favorit ins Spiel gegen die Union Wolfern – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Die ersten Aktion gehärt den Gästen. Martin Sulzner ballerte die Kugel nach einem Freistoß an die Querlatte. In den nächsten fünf Minuten ging es aber in der Gefahrenzone der Gäste rund. Ein Doppelpack brachte den ATSV Malerei u. Fassaden Stein in eine komfortable Position: Marcel Simon Haslinger war gleich zweimal zur Stelle (13./19.). Das Spiel wurde zunehmend härter, sodass fünfmal die gelbe Karte gezückt wurde. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Nach nur fünf Minuten im zweiten Durchgang musste Wolfern in Unterzahl weiter machen. Sebastian Einheller sah nach einem Foul die Ampelkarte und musste vom Platz, zusätzlich bekamen die Hausherren aufgrund dieser Situation einen Elfmeter zugesprochen. Haslinger nahm sich der Sache an und verwandelte sicher. Keine zehn Minuten später machte Haslinger mit seinem vierten Treffer schließlich den Deckel drauf. Am Ende blickte der ATSV Malerei u. Fassaden Stein auf einen klaren 4:0-Heimerfolg über Wolfern.

Der ATSV Stein steht nun bei sechs Punkten und steht nachdem zwei andere Spiele in der Liga abgesagt wurden sicher auf dem dritten Platz.

1. Klasse Ost: ATSV Malerei u. Fassaden Stein – Sportunion Wolfern, 4:0 (2:0)

13 1:0 Marcel Simon Haslinger

19 2:0 Marcel Simon Haslinger

51 3:0 Marcel Simon Haslinger

60 4:0 Marcel Simon Haslinger

