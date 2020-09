Doppelschlag von Mayrhofer trifft SV Molln hart

Details Sonntag, 06. September 2020 13:10

Der SV Molln hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging das Heimteam kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:3 gegen den ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der ASV Haidershofen wurde der Favoritenrolle gerecht.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften soweit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Die Stimmung im Boards & More Stadion war trotzdem sehr gut. Für den Führungstreffer der SV Molln zeichnete Stefan Schmidthaler verantwortlich (25.). Er verwandelte einen gegebenen Handelfmeter ohne Probleme. Vor dem Gang in die Kabine hatte Michael Rosenegger noch die Riesenchance die Führung weiter auszubauen, scheiterte aber. Zur Pause wusste der SV Molln also eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Gäste drehen die Partie

Robin Mayrhofer schockte die SV Molln gleich nach Wiederanpfiff und glich aus. Doch damit nicht genug - Haidershofen drückte auf den Führungstreffer und war nach zwei Lattentreffern mehr als Nahe dran. Schließlich zeichnete sich Mayrhofer mit seinem zweiten Treffer für die Führung verantworlich. Zuvor hatte sich Molln durch den Auschluss von Martin Laglstorfer noch selbst geschwächt. Ralph Leitner brachte anschließend den Ball nach einem Torwartfehler zum 3:1 zugunsten des ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg über die Linie (78.). Letzten Endes holte der ASV Haidershofen gegen den SV Molln drei Zähler.

Die Gäste siegten und sprangen vorerst auf die Pole Position.

Molln hat weiter zu kämpfen und kann sich wieder nicht von der unteren Tabellenhälfte befreien.

1. Klasse Ost: SV Molln – ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg, 1:3 (1:0)

25 0:1 Stefan Schmidthaler

47 1:1 Robin Mayrhofer

76 2:1 Robin Mayrhofer

78 3:1 Ralph Leitner

