Kremsmünster mit starker zweiter Hälfte gegen Molln

Details Montag, 14. September 2020 23:10

Der TUS Kremsmünster erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SV Molln. Für Kremsmünster war es der zweite Dreier der Saison.

Die Hausherren hatten in Hälfte eins mehr vom Spiel, konnten aber keine zwingenden Chancen vorweisen. Julian Krammer trug sich dann aber in der 29. Spielminute in die Torschützenliste ein. Der TUS'ler wurde tief geschickt und konnte sich mit etwas Hilfe des Gästekeepers durchsetzen. Die Heimischen hatten nun Feuer gefangen und erarbeiteten weitere Chancen. Ferdi Akbudak ließ sich in der 39. Minute aber nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die SV Molln. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Kremsmünster entscheidet die Partie

Vinzenz Xaver Johannes Lederer stellte die Weichen für den TUS Kremsmünster auf Sieg, als er in Minute 51 zeigt, wie man einen Schuss richtig anträgt. In der 52. Minute erhöhte Vladislav Vladov auf 3:1 für das Heimteam. Auch Vladov bewies Spielidee und zog gefühlvoll ins lange Eck ab. Jakob Ziegler überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für Kremsmünster (65.). Am Schluss fuhr der TUS Kremsmünster gegen den SV Molln auf eigenem Platz einen 4:1-Sieg ein.

Kremsmünster muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In dieser Saison sammelte Kremsmünster bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Nach der Niederlage gegen den TUS Kremsmünster gerät man immer weiter in die Bredouille. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der SV Molln liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 13 Gegentreffer fing. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der SV Molln wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

1. Klasse Ost: TUS Kremsmünster – SV Molln, 4:1 (1:1)

29 1:0 Julian Krammer

39 1:1 Ferdi Akbudak

51 2:1 Vinzenz Xaver Johannes Lederer

52 3:1 Vladislav Vladov

65 4:1 Jakob Ziegler

