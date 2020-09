Remis dank „Last-Minute- Husic “ zwischen Spital und Hofkirchen

Details Sonntag, 20. September 2020 01:05

Im Spiel des SV Spital/Pyhrn gegen die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Das 1:0 in der 13. Minute brachte Spital/P. vermeintlich auf die Siegerstraße. Andreas Gösweiner nutzte die nach einer Ecke strukturlose Herangehensweise der Gäste aus und schob die Kugel über die Linie. Das Heimteam nahm die knappe Führung mit in die Kabine, denn in der ersten Hälfte passiert nach der Führung relativ wenig.

Im zweiten Durchgang geht es rund

In der 51. Minute erhöhte Renail Husic auf 2:0 für den SV DANA-Türen Spital am Pyhrn. Thorsten Hunger schlug doppelt zu und glich damit für Hofkirchen/Trkr. aus (68./73.). Zuerst nahm er der Verteidigung die Kugel rotzfrech ab und machte den Anschluss, beim zweiten Treffer war er nach einem Abpraller zur Stelle. Der Gast brachte den Ball zum 2:3 über die Linie (84.). Torschütze Clemens Strauch belohnte die aggressive Spielweise seiner Jungs mit einem Schuss ins lange Eck. Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Husic per Elfmeter zum 3:3 (92.) den SV Spital/Pyhrn vor der Niederlage bewahrte. Letztlich trennten sich Spital/P. und Hofkirchen i.T. remis.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SV Spital/Pyhrn in der Tabelle auf Platz vier. Offensiv sticht Spital/P. in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 13 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

Mit sieben Zählern aus vier Spielen steht die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis momentan einen Platz hinter Spital.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein. Der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn ist seit drei Spielen unbezwungen.

1. Klasse Ost: SV DANA-Türen Spital am Pyhrn – Sportunion Hofkirchen im Traunkreis, 3:3 (1:0)

13 1:0 Andreas Goesweiner

51 2:0 Renail Husic

68 2:1 Thorsten Hunger

73 2:2 Thorsten Hunger

84 2:3 Clemens Strauch

92 3:3 Renail Husic

