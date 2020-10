Kematen-Piberbach/Rohr bleibt gegen Sierning vorne dran

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 20:15

Kematen-Piberbach/Rohr und der SV Sierning lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Somit bleibt Kematen weiter nah an der Spitze.

Druck machten zu Beginn aber die Gäste. Philipp Mayrpeter brachte Sierning durch eine spektakuläre Lufteinlage nach einem Eckball in der 29. Minute in Front. Dominik Herzog nutzte die Chance für die SPV Kematen-Piberbach/Rohr und beförderte in der 37. Minute das Leder nach einem Elfmeter zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Offen bis zur letzten Sekunde

Der zweite Durchgang war erneut sehr ausgeglichen. In Minute 70 gingen die Heimischen aber durch Julian Märzinger in Führung und drehten die Partie somit. Die Heimmannschaft bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Matthias Winzig für den Ausgleich sorgte (72.). Für das 3:2 zugunsten von Kematen/Rohr sorgte dann kurz vor Schluss Dominik Dora, der die heimischen Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (88.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Mayrpeter den Ausgleich (90.). Kematen-Piberbach gelang aber noch der Siegestreffer in der Nachspielzeit durch Jakob Hörtenhuber. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Kematen/Rohr den SV Sierning 4:3.

Nach sieben gespielten Runden gehen bereits 13 Punkte auf das Konto der SPV Kematen-Piberbach/Rohr und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Kematen/Rohr ist seit vier Spielen unbezwungen.

Zwei Siege, vier Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des SV Sierning bei und machen diese zum Remis-König der Liga.

1. Klasse Ost: SPV Kematen-Piberbach/Rohr – SV Sierning, 4:3 (1:1)

29 Philipp Mayrpeter 0:1

37 Dominik Herzog 1:1

70 Julian Maerzinger 2:1

72 Matthias Winzig 2:2

88 Dominik Dora 3:2

90 Philipp Mayrpeter 3:3

92 Jakob Hoertenhuber 4:3