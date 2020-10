Windischgarsten deklassiert Kremsmünster vor heimischer Kulisse

Details Montag, 12. Oktober 2020 08:30

Windischgarsten erteilte dem TUS Kremsmünster eine Lehrstunde und gewann mit 0:6 in der Ferne.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Windischgarsten bereits in Front. Raphael Weber markierte in der dritten Minute die Führung. Jakob Lugmayr trug sich in der 19. Spielminute nach einem Konter in die Torschützenliste ein. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Michael Schwaiger das 0:3 nach (40.). Der SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Weiter nachgelegt

Weber gelang ein Doppelpack (48./61.), mit dem er das Ergebnis auf 0:5 hochschraubte. Eigentlich war Kremsmünster schon geschlagen, als Schwaiger das Leder zum 0:6 über die Linie beförderte (65.). Am Ende fuhr Windischgarsten einen deutlichen Sieg ein. Kremsmünster kam zwar immer wieder gefährlich vor den Kasten der Gäste, konnten den Hintermann aber einfach nicht überwinden. Die Offensive des Tabellenführers war andererseits einfach nicht zu stoppen.

Mit 22 Toren fing sich Kremsmünster die meisten Gegentore in der 1. Klasse Ost ein. In dieser Saison sammelten die Gastgeber bisher vier Siege und kassierten vier Niederlagen. Der TUS Kremsmünster baut die Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit nur sechs Gegentoren stellt der SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten die sicherste Abwehr der Liga. Der SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Windischgarsten sechs Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Nach diesem fulminanten Sieg behauptet man sich weiter an der Spitze der Liga.

1. Klasse Ost: TUS Kremsmünster – SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten, 0:6 (0:3)

3 Raphael Weber 0:1

19 Jakob Lugmayr 0:2

40 Michael Schwaiger 0:3

48 Raphael Weber 0:4

61 Raphael Weber 0:5

65 Michael Schwaiger 0:6