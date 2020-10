Spital am Pyhrn ohne Probleme gegen St. Marien

Details Montag, 12. Oktober 2020 08:35

Der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn setzte sich gegen die Union St. Marien mit 4:1 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen den SV Spital/Pyhrn kassierte St. Marien eine deutliche Niederlage.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Spital ging in der 29. Minute in Front. Jürgen Gressenbauer vollendete seinen Sololauf mit dem perfekten Abschluss und schließlich dem 1:0. Für das 1:1 der Union St. Marien zeichnete Tobias Sekoranja verantwortlich (39.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Heimischen mit der Oberhand

Renail Husic stellte die Weichen für den SV DANA-Türen Spital am Pyhrn auf Sieg, als er in Minute 58 einen Freistoß direkt verwandelte und damit die Führung wiederherstellte. St. Marien geriet deutlicher in Rückstand, als der SV Spital/Pyhrn durch Andreas Gösweiner auf 3:1 erhöhte (71.). In ruhiges Fahrwasser brachten die Gastgeber sich, indem man das 4:1 erzielte - Torschütze war erneut Gressenbauer (88.). Am Schluss gewann der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn gegen die Union St. Marien.

Der SV Spital/Pyhrn bleibt damit weiter vorne dran und ist der erste Verfolger von Windischgarsten. Auch wenn man schon gut Punkte gesammelt hat, darf man sich in der engen Tabelle nicht viele Ausrutscher erlauben, wenn man vorne dabei bleiben will.

St. Marien bildet weiterhin das Schlusslicht und kommt nicht aus der Miesere. Erst einen Sieg konnte die Gäste in dieser Saison verbuchen.

1. Klasse Ost: SV DANA-Türen Spital am Pyhrn – Union St. Marien, 4:1 (1:1)

29 Juergen Gressenbauer 1:0

39 Tobias Sekoranja 1:1

58 Renail Husic 2:1

71 Andreas Goesweiner 3:1

88 Juergen Gressenbauer 4:1