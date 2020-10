Mayrhofer führt Haidershofen/Behamberg zum Sieg gegen Stein

Details Sonntag, 18. Oktober 2020 21:50

Der ASV Haidershofen erreichte einen 2:4-Erfolg beim ATSV Malerei u. Fassaden Stein. Haidershofen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Ein Doppelpack brachte die Gäste in eine komfortable Position: Robin Mayrhofer war gleich zweimal zur Stelle (7./19.). Das 1:2 des ATSV Stein bejubelte Lukas Schodermayr nach einem souveränem Abschluss (28.). Raphael Gruber glich nur wenig später für das Heimteam aus (32.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Gäste haben die Nase vorne

Ronald Hammerschmid schoss für den ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg in der 63. Minute das dritte Tor. In der Nachspielzeit besserte Mayrhofer seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen dritten Tagestreffer für den ASV Haidershofen erzielte. Am Ende verbuchte Haidershofen gegen den ATSV Malerei u. Fassaden Stein einen Sieg.

Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat der ATSV Stein momentan auf dem Konto. Der ATSV Malerei u. Fassaden Stein verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg.

Der ASV Haidershofen setzte sich mit diesem Sieg vom ATSV Stein ab und nimmt nun mit 15 Punkten den vierten Rang ein, während der ATSV Malerei u. Fassaden Stein weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

1. Klasse Ost: ATSV Malerei u. Fassaden Stein – ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg, 2:4 (2:2)

7 Robin Mayrhofer 0:1

19 Robin Mayrhofer 0:2

28 Lukas Schodermayr 1:2

32 Raphael Gruber 2:2

63 Ronald Hammerschmid 2:3

92 Robin Mayrhofer 2:4