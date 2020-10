St. Marien ringt Sierning nieder

Details Montag, 19. Oktober 2020 14:10

Die Union St. Marien und der SV Sierning lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Experten wiesen Sierning vor dem Match gegen St. Marien die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Der SV Sierning erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Philipp Mayrpeter traf in der dritten Minute mit einem direkten Freistoß zur frühen Führung. In der 29. Minute erhöhte Matthias Winzig auf 0:2 für die Gäste, dieses Mal trafen die Gäste per Elfmeter. Für das erste Tor der Union St. Marien war Mohammad Al Shammari verantwortlich, der in der 31. Minute das 1:2 besorgte. Ehe der Schiedsrichter Maximilian Heyss die Protagonisten zur Pause bat, traf Nicola Margeta zum 2:2 zugunsten des Gastgebers (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Rumetshofer's Treffer reicht

Philipp Rumetshofer machte in der 52. Minute das 3:2 von St. Marien perfekt. Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab Sierning die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage, denn über die restliche zweite Hälfte kamen die Gäste nicht mehr an den Ausgleich heran.

Die Union St. Marien hat im Angriffsdrittel nun endlich ein wenig Fuß fassen können, trotzdem konnte man in den bisherigen sieben Spielen nur acht Tore machen, was noch dazu kommt - 19 Gegentore musste man schon hinnehmen. Zumindest konnte man den letzten Tabellenplatz verlassen .

Der SV Sierning rutscht einen Platz ab, steht in Summe aber deutlich besser als der Gastgeber dar. Durch die drei Siege und vier Remis kommt man nach neun Spielen auf 13 Punkte.

1. Klasse Ost: Union St. Marien – SV Sierning, 3:2 (2:2)

3 Philipp Mayrpeter 0:1

29 Matthias Winzig 0:2

31 Mohammad Al Shammari 1:2

41 Nicola Margeta 2:2

52 Philipp Rumetshofer 3:2