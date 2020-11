Windischgarsten sichert gegen Molln eindrucksvoll die Tabellenführung [Video]

Details Sonntag, 01. November 2020 14:40

Die SV Molln kam gegen Windischgarsten mit 1:8 unter die Räder. Als Favorit rein – als Sieger raus. Windischgarsten hat alle Erwartungen erfüllt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Michael Schwaiger markierte in der zweiten Minute die Führung. Raphael Weber glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten (9./16.). Christoph Schmidthaler schoss die Kugel zum 3:1 für den SV Molln über die Linie (28.). Der dominante Vortrag von Windischgarsten im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Weiter im Torrausch

Weber (46.), Schwaiger (48.) und Philipp Wolkerstorfer (50.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von Windischgarsten aufkommen. In der 61. Minute legte Weber zum 7:1 zugunsten des SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten nach. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Nedret Smajlovic für einen Treffer sorgte (91.). Am Ende fuhr der Gastgeber einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Windischgarsten bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man die SV Molln in Grund und Boden spielte.

Der SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten beißt sich in der Aufstiegszone fest. Wer Windischgarsten besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zehn Gegentreffer kassierte Windischgarsten. Der SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des SV Molln immens. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gasts ist deutlich zu hoch. 27 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Ost fing sich bislang mehr Tore ein. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der SV Molln alles andere als positiv. Die Lage des SV Molln bleibt angespannt.

1. Klasse Ost: SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten – SV Molln, 8:1 (4:1)

