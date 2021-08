Last-Minute-Remis: Kellner wird zum Held des SC Ernsthofen gegen SV Molln

Details Samstag, 14. August 2021 12:20

Torreich bis zum Schluss und ein Eigentor: Ein spannendes Spiel lieferten die SV Molln und der SC Ernsthofen zum Saisonauftakt, das 3:3 endete. Sechs Treffer und einige Topchancen durften sich die 250 Zuseher im Mollner Boards & More-Stadion ansehen.

In der Anfangsphase des Spiels SV Molln gegen SC Ernsthofen , geleitet von Schiedsrichter Roman Staudinger, schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Für das erste Tor auf Mollner Seite sorgte Stefan Schmidthaler in der 18. Minute. Die Führung hielt allerdings nur fünf Minuten. Ein Eigentor von Raphael Laglstorfer von SV Molln brachte den Ausgleich für die Ernsthofener (21.). Onur Memis brachte dem SV Molln nach 29 Minuten mit einem wunderschönen Freistoß die 2:1-Führung. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung der Gastgeber bestehen.



Chancen führen zu Toren



Nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit gab es Chancen für die Mollner Kicker: In der 49. Minute lag für Ferdi Akbudak eine gute Möglichkeit für ein Tor vor, wurde allerdings wegen Abseits abgepfiffen. Auch kurz danach in der 55. Minute verzog der Molln-Stürmer Michael Rosenegger seinen Torschuss um wenige Zentimeter. In Minute 56 gelang Rosenegger dann allerdings sein verdienter Treffer, er beförderte das Leder zum 3:1 der SV Molln über die Linie. In der 77. Minute brachte der Ernsthofener Ivan Grgic den Ball im Netz der SV Molln unter und verkürzte auf 3:2. Spannung lag also in der Luft und die Zuseher konnten sich auf die letzten Minuten dieses Spiels freuen. Axel Kellner machte der SV Molln kurz vor Schluss, in der 92. Spielminute, noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich zum 3:3 sicherstellte. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der SV Molln und der SC Ernsthofen mit einem Unentschieden. Sechs Tore im ersten Spiel der Runde, was will man als Zuseher mehr...?!

1. Klasse Ost: SV Molln – SC Ernsthofen, 3:3 (2:1)

16 Stefan Schmidthaler 1:0

21 Eigentor durch Raphael Laglstorfer 1:1

31 Onur Memis 2:1

60 Michael Rosenegger 3:1

77 Ivan Grgic 3:2

95 Axel Kellner 3:3

