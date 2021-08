Union Wolfern siegt gegen St. Florian Juniors in Runde 1

Details Samstag, 14. August 2021 14:10

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam die Sportunion Wolfern gegen die Union T.T.I. St. Florian Juniors zu einem 4:2. Dieses Spiel hätte sich mehr als 95 Zuseher am Sportplatz der Union Wolfern verdient. Höhepunkt der Partie war ein wunderschöner Freistoßtreffer von Wolfern-Spieler Martin Sulzer.

In der Anfangsphase des Auftaktspiels Sportunion Wolfern gegen T.T.I. St. Florian Juniors schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Matthias Pysz brachte die Union Wolfern jedoch in der 20. Spielminute in Führung. Wie es dazu kam ist durchaus erzählenswert: Martin Sulzner schoss den Freistoß, der Ball wurde abgefälscht, fiel hoch im 16er und schließlich nutzte Pysz seine Chance und köpfte zum 1:0 für Wolfern ein. Jener Sulzner versenkte dann in der 27. Minute die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft mit einem wunderbaren Freistoßtreffer, welcher im rechten Winkel landete. Wolfern gab in Durchgang eins klar den Ton an, folgerichtig netzte Lorenz Egger in der Verlängerung der ersten Halbzeit (46.) zum 3:0 ein. So stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.



Späte Entscheidung statt Aufholjagd



Für das 1:3 der St. Florian Juniors zeichnete Julian Lehner verantwortlich (64.). Und knapp vor Spielende, nämlich in der 87. Minute, war es Florian Moser, der den Ball im Tor der Union Wolfern unterbrachte und auf 3:2 verkürzte. Jetzt war die Frage für die 95 Zuseher im Raum, ob den Juniors noch eine Aufholjagd gelingt. Die Frage wurde von Wolfern eindeutig beantwortet: Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Oliver Neustifter für den finalen, alles entscheidenden Treffer in der Verlängerung der zweiten Hälfte sorgte (93.). Mit dem Abpfiff war Wolfern der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

1. Klasse Ost: Sportunion Wolfern – Union T.T.I. St. Florian Juniors, 4:2 (3:0)

20 Matthias Pysz 1:0

27 Martin Sulzner 2:0

46 Lorenz Egger 3:0

64 Julian Alexander Lehner 3:1

87 Florian Moser 3:2

93 Oliver Neustifter 4:2

