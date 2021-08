Überzeugender SV Sierning fixiert ersten Saisonsieg

Details Samstag, 21. August 2021 22:49

Bei perfektem Fußballwetter lieferten sich der SV Sierning und der SV Molln am Samstag Nachmittag in der Lehner Arena Sierning einen hitzigen Kampf um drei Punkte. Während die Gäste zum Saisonauftakt nur knapp an einem Sieg gegen Ernsthofen (Endstand 3:3) vorbeischrammten, gingen die Gastgeber in der Vorwoche in Kremsmünster leer aus. 250 Zuschauer waren Teil eines spannenden Duells, welches erst in der Schlussphase durch einen stark aufspielenden Marcel Herzog entschieden wurde.

Bemühte Mollner Defensive hält nicht stand: Großchancen auf beiden Seiten

Sierning übernahm bereits früh in der Partie die Kontrolle, die erste gute Chance hatte Johann Jungbauer, der in der 13. Spielminute nach schöner Vorarbeit von Marcel Herzog nur knapp an Mollner Schlussmann Lindorfer scheiterte. In der 18. Spielminute sorgte Matthias Winzig für den ersten Treffer des Tages: Marcel Herzog schlägt eine Freistoßflanke scharf in den Sechzehner und findet seinen Mitspieler Winzig, der per Kopfball das Runde ins Eckige befördert. Spielertrainer Philipp Mayrpeter hatte in der 29. Spielminute bereits die Chance die Führung auszubauen, sein Abschluss aus kurzer Distanz kann jedoch von Keeper Lindorfer grandios entschärft werden. Kurz vor der Pause hatte Michael Rosenegger noch die Chance auf den Ausgleich: nach einem Missverständnis in der Sierninger Defensive schließt der Stürmer der Gäste zu überhastet und unpräzise ab, Glück für die Hausherren. Mit einer knappen 1:0 Führung zu Gunsten der Heimischen geht es in die Halbzeitpause.

Ausgleich trotz Platzverweis, Herzog entscheidet Spiel in der Schlussphase

Die zweite Hälfte der Partie hatte es in sich. Nach wiederholter Kritik an der Leistung des Schiedsrichters wird Molln Offensivakteur Onur Memis vorzeitig in der 62. Spielminute vom Feld geschickt. Trotz Unterzahl folgte der Ausgleich in Minute 68: SVS Abwehrchef Ernes Begic bringt Stefan Schmidthaler im eigenen Sechzehner ungeschickt zu Fall, Schiedsrichter Wohlthan zeigt auf den Elfmeterpunkt. Michael Rosenegger nimmt sich das Spielgerät und verwertet staubtrocken ins rechte Eck. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, so war es Spielertrainer Philipp Mayrpeter der innerhalb von zwei Minuten gleich zweimal im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht wurde. Beim zweiten Mal entschied Referee Wohlthan auf Elfmeter. Marcel Herzog ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und knallte den Ball in Minute 75 ins linke Kreuzeck. In der 79. Spielminute gelang es der Heimmannschaft den Sack zuzumachen: der in Topform aufspielende Marcel Herzog fasste sich ein Herz und zog aus der Distanz ab, Lindorfer kann den scharfen Schuss nicht halten und wird schlussendlich vom lauernden Winzig überwunden. Am Ende feiert der SV Sierning einen wohlverdienten aber doch hart erkämpften Heimsieg.

