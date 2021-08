Schützenfest: Quattropack von Schwaiger bei Zehn-Tore-Gala

Details Sonntag, 29. August 2021 09:30

Der SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten gewann das Samstagsspiel gegen die Union T.T.I. St. Florian Juniors mit 6:4. Der herausragende Mann an diesem Nachmittag war wieder einmal Michael Schwaiger, der mit seinem Viererpack seiner Mannschaft einen weiteren Sieg bescherte.

Turbulentes hin und her, Schwaiger entscheidet Spiel eigenhändig

Für das erste Tor sorgte Lukas Kirchmair. In der dritten Minute traf der Spieler der St. Florian Juniors ins Schwarze. Michael Schwaiger war zur Stelle und markierte das 1:1 von Windischgarsten (29.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Adnan Jasarevic für den Tabellenführer zur Führung (42.). Den Freudenjubel des Heimteams machten die St. Florian Jrs. zunichte, als Jakob Andeßner kurz darauf den Ausgleich besorgte (44.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Schwaiger schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (46.). Wer glaubte, die Union T.T.I. St. Florian Juniors seien geschockt, irrte. Robin Gyarmati machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (48.). Raphael Weber traf zum 4:3 zugunsten von Windischgarsten (52.). Aus der Ruhe ließen sich die St. Florian Juniors nicht bringen. Sie erzielten wenig später den Ausgleich (55.). Schwaiger brachte die Gäste per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 61. und 90. Minute vollstreckte. Schließlich strich der SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten die Optimalausbeute gegen die St. Florian Jrs. ein.

Windischgarsten ist mit neun Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet und unterstreicht mit einer weiteren guten Leistung seine Aufstiegsambitionen.

Bei den Union T.T.I. St. Florian Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (7). Mit drei Punkten auf der Habenseite stehen die St. Florian Juniors derzeit auf dem neunten Rang.

1. Klasse Ost: SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten – Union T.T.I. St. Florian Juniors, 6:4 (2:2)

3 Lukas Kirchmair 0:1

29 Michael Schwaiger 1:1

42 Adnan Jasarevic 2:1

44 Jakob Andeßner 2:2

46 Michael Schwaiger 3:2

48 Robin Gyarmati 3:3

52 Raphael Weber 4:3

55 Noah Brandstätter 4:4

61 Michael Schwaiger 5:4

90 Michael Schwaiger 6:4

