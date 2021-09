Föchterle-Doppelpack beschert Hofkirchen zwischenzeitlich Tabellenspitze

Details Montag, 06. September 2021 08:19

Die Sportunion Hofkirchen/Trk. war am Sonntag Nachmittag zu Gast beim Tabellenschlusslicht aus Steyr. Der ASV Bewegung Steyr hatte nach dem verkorksten Start in die Saison einiges wiedergutzumachen, bisher hatte man nicht einen Punkt auf dem Konto zu verbuchen. Die Niederlagenserie nahm auch in Runde vier kein Ende, man unterlag den ungeschlagenen Gästen aus Hofkirchen mit 0:3.

Föchterle-Doppelpack bringt Hofkirchen auf die Siegerstraße

FöchterFfIn der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. In der 24. Spielminute ging die Sportunion Hofkrichen/Trk. schließlich in Führung. Lorenz Föchterle stand nach einem Eckball von Toni Bujak goldrichtig und nickte zum 1:0 ein. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Referee Robert Platzer die Akteure in die Pause. Robin Fuchs versenkte die Kugel nach erneuter Vorarbeit von Bujak kurz nach Wiederanpfiff zum 2:0 für die SU Hofkirchen (48.) In der 72. Minute legte der vorzeitige Tabellenführer zum 3:0 nach. Lorenz Föchterle zeigte sich eiskalt vom Elfmeterpunkt und schnürte seinen Doppelpack. Am Ende punktete die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis dreifach bei der Bewegung Steyr.

Der ASV Mayr Bau Bewegung Steyr ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 1:21 – das Torverhältnis des Heimteams spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Die errungenen drei Zähler gingen für Sportunion Hofkirchen/Trk einher mit der vorzeitigen Übernahme der Tabellenführung. SU Hofkirchen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

1. Klasse Ost: ASV Mayr Bau Bewegung Steyr – Sportunion Hofkirchen im Traunkreis, 0:3 (0:1)

24 Lorenz Föchterle 0:1

48 Robin Fuchs 0:2

72 Lorenz Föchterle 0:3

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!