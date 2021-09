Kremsmünster dreht Partie in Haidershofen - Vladov trifft spät

Details Montag, 27. September 2021 07:28

Mit 1:2 verlor Haidershofen am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Kremsmünster. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Nach zwischenzeitlichem Rückstand gelang den Stiftskickern vor auswärtiger Kulisse das Comeback durch Tore von Dominik Kornhuber (68.) und Vladislav Vladov (86.).

Trotz leichter Dominanz gegenüber den Hausherren konnte die TUS Kremsmünster das Spielgerät nicht im Tor unterbringen. Somit traten die Protagonisten den Kabinengang beim Stand von 0:0 an. Entgegen des Spielverlaufs, ging der ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg durch Ralph Leitner in der 56. Minute in Führung. In der 68. Spielminute sorgte Neuzugang Dominik Kornhuber per Weitschuss für den Ausgleich. Vladislav Vladov wurde letztendlich zum Helden des Spiels, als er den Gast nach starker Vorarbeit von Jakob Ziegler mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (86.) doch noch in Front brachte. Letzten Endes traten die Kremsmünsterer mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise an.

Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Haidershofen bei. Die Gastgeber bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Kremsmünster knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die Prokopczyk-Elf vier Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Kremsmünster ist seit vier Spielen unbezwungen.

Mit diesem Sieg zog der TUS Kremsmünster am ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg vorbei auf Platz vier. Der ASV Haidershofen fiel auf die sechste Tabellenposition.

Haidershofen stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim SV Molln vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Kremsmünster den Ligaprimus SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten.

1. Klasse Ost: ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg – TUS Kremsmünster, 1:2 (0:0)

56 Ralph Leitner 1:0

68 Dominik Kornhuber 1:1

86 Vladislav Vladov 1:2

