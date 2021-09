Bewegung Steyr vs. SC Ernsthofen: Kellerthriller endet mit Last-Minute-Ausgleich

Details Montag, 27. September 2021 07:43

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem ASV Mayr Bau Bewegung Steyr und dem SC Ernsthofen 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Meric Cetin war der erste Akteur, der sich in die Torschützenliste eintrug als er in der 31. Spielminute den Ball über die Linie drückte. Keine der Mannschaften konnte ein weiteres Mal im ersten Durchgang ins Schwarze treffen. Ein Tor mehr für die Heimmannschaft machte somit den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Die Gäste kamen in Hälfte zwei deutlich besser ins Spiel. Innerhalb von zwei Minuten gelang es dem SC Ernsthofen das Spiel zu drehen. Axel Kellner versenkte den Ball in der 53. Minute im Netz des Schlusslichts. Für das zweite Tor des SCE war Anas Aldarhozi verantwortlich, der in der 54. Minute das 2:1 besorgte und das Blitzcomeback perfekt machte. Es folgten einige Halbchancen, doch weder Bewegung Steyr, noch die Gäste konnten das Leder in die Maschen befördern. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als der eingewechselte Emir Kuleta nur zwölf Minuten nach seiner Einwechslung den Ausgleich erzielte und zum Helden wurde. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Mit 30 Gegentreffern hat der ASV Mayr Bau Bewegung Steyr schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur vier Tore. Das heißt, der ASV Bewegung Steyr musste durchschnittlich 4,29 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Bewegung Steyr hat bisher alle zwei Punkte zuhause geholt.

Der SC Ernsthofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SCE holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchten die Gäste nur drei Zähler.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SCE die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der SC Ernsthofen den 13. Platz.

Während der ASV Bewegung Steyr am nächsten Samstag (16:00 Uhr) beim SV Sierning gastiert, duelliert sich der SC Ernsthofen zeitgleich mit den Union T.T.I. St. Florian Juniors.

1. Klasse Ost: ASV Mayr Bau Bewegung Steyr – SC Ernsthofen, 2:2 (1:0)

31 Meric Cetin 1:0

53 Axel Kellner 1:1

54 Anas Aldarhozi 1:2

93 Ermir Kuleta 2:2

