SV Spital/Pyhrn mit sensationellem Comeback dank Gressenbauer-Hattrick!

Details Montag, 04. Oktober 2021 18:07

Nach der Auswärtspartie gegen den SV Spital/Pyhrn stand der ATSV Malerei u. Fassaden Stein mit leeren Händen da. Spital/P. gewann trotz zwischenzeitlichem 3:1-Rückstand mit 4:3. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Der Mann des Tages hieß Jürgen Gressenbauer - der Stürmer der Gastgeber drehte in der Schlussphase fast im Alleingang die Partie und verhalf seinem Team mit drei Toren zum Sieg.

Samuel Tempelmayr brachte den ATSV Stein in der 36. Minute in Front und trug sich als erster in die Torschützenliste ein. Ein Tor auf Seiten des Gasts machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn erwischte einen guten Start in Durchgang zwei, Georg Gösweiner traf zum 1:1 kurz nach Wiederanpfiff (49.). Für das 2:1 und die direkte Antwort des ATSV Malerei u. Fassaden Stein zeichnete Lukas Fichtinger verantwortlich (55.). Der eingewechselte Thomas Franz Gschliffner versenkte die Kugel zum 3:1 für den ATSV Stein (59.) und baute die Führung aus. Zwei Minuten später startete die Gressenbauer-Show, den ersten Treffer markierte der Offensivmann der Hausherren in Minute 61. Das Heimteam witterte seine Chance und Gressenbauer schoss den Ball zum 3:3 ein (69.). Kurz vor Schluss legte Gressenbauer noch einen drauf und erzielte den Siegtreffer (88.) Zum Schluss feierte Spital/P. dank ihres überragend-aufspielenden Goalgetters einen dreifachen Punktgewinn gegen den ATSV Malerei u. Fassaden Stein.

Beim SV DANA-Türen Spital am Pyhrn präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Mit drei Siegen weist die Bilanz des SV Spital/Pyhrn genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Der ATSV Stein holte auswärts bisher nur vier Zähler. Die bisherige Saisonbilanz des ATSV Malerei u. Fassaden Stein bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für den ATSV Stein auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich der ATSV Malerei u. Fassaden Stein auf Rang neun wieder.

Spital/P. setzte sich mit diesem Sieg vom ATSV Stein ab und nimmt nun mit elf Punkten den siebten Rang ein.

Der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) beim ASV Mayr Bau Bewegung Steyr vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der ATSV Stein den TUS Kremsmünster.

1. Klasse Ost: SV DANA-Türen Spital am Pyhrn – ATSV Malerei u. Fassaden Stein, 4:3 (0:1)

36 Samuel Tempelmayr 0:1

49 Georg Gösweiner 1:1

55 Lukas Fichtinger 1:2

59 Thomas Franz Gschliffner 1:3

61 Jürgen Gressenbauer 2:3

69 Jürgen Gressenbauer 3:3

88 Jürgen Gressenbauer 4:3

