Windischgarsten weiterhin mit weißer Weste

Erfolglos ging der Auswärtstermin der SV Molln bei Windischgarsten über die Bühne. Der SV Molln verlor das Match mit 1:3. Die Beobachter waren sich einig, dass die SV Molln als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. 220 Zuschauer sahen einen erneut souveränen SV Windischgarsten, den erneut Goalgetter Michael Schwaiger zum Sieg schoss.

Torjäger vom Dienst trifft und trifft

Für das erste Tor sorgte Michael Schwaiger. In der 27. Minute traf der Anführer der Torschützenliste der 1. Klasse Ost per Elfmeter ins Schwarze. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Michael Rosenegger das 1:1 für den SV Molln (41.) und ließ den Gästesektor zum ersten Mal jubeln. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Die SV Molln musste den Treffer von Raphael Weber zum 2:1 hinnehmen (70.) und geriet zum zweiten Mal in Rückstand. In der Nachspielzeit besserte Schwaiger seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 96. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten erzielte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Windischgarsten den SV Molln 3:1.

Windischg. beißt sich in der Aufstiegszone fest. Der Gastgeber präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 38 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Windischgarsten zu stoppen. Von den acht absolvierten Spielen hat Windischg. alle gewonnen.

Die SV Molln holte auswärts bisher nur einen Zähler. Wann finden die Gäste die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten setzte es eine neuerliche Pleite, womit der SV Molln im Klassement weiter abrutschte. Die SV Molln musste schon 24 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Einen Sieg, vier Remis und vier Niederlagen hat der SV Molln momentan auf dem Konto. Die SV Molln überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Nächster Prüfstein für Windischgarsten ist die Union St. Marien auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:30). Der SV Molln misst sich zur selben Zeit mit dem ATSV Malerei u. Fassaden Stein.

1. Klasse Ost: SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten – SV Molln, 3:1 (1:1)

27 Michael Schwaiger 1:0

41 Michael Rosenegger 1:1

70 Raphael Weber 2:1

96 Michael Schwaiger 3:1

