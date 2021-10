Sportunion Hofkirchen/Trk und Wolfern trennen sich in einem brisanten Derby Unentschieden!

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 17:18

Das Derby am gestrigen Samstagnachmittag zwischen der SU Hofkirchen/Trk. und der Sportunion Wolfern endete 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Die Kontrahenten lieferten sich einen rassigen Kampf um drei Punkte, geprägt von zahlreichen gelben Karten und Chancen auf beiden Seiten.

Hofkirchen gelingt Traumstart

300 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis schlägt – bejubelten bereits in der zweiten Minute den Treffer von Florian Lukas Gruber zum 1:0. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Alexander Weinberger nach einem Freistoß per Kopf auf Seiten der Union Wolfern das 1:1 (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nach Vorarbeit von Martin Sulzner brachte Oliver Neustifter Wolfern in der 58 Minute die 2:1-Führung. Sportunion Hofkirchen/Trk gelang mithilfe der Sportunion Wolfern der Ausgleich, als Daniel Brunner das Leder in das eigene Tor lenkte (73.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. SU Hofkirchen und die Union Wolfern spielten unentschieden.

Fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für die Gastgeber, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Wolfern holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Die Angriffsreihe der Gäste lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 25 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat die Sportunion Wolfern momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte die Union Wolfern nur sechs Zähler.

Mit diesem Unentschieden verpasste SU Hofkirchen die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Sportunion Hofkirchen/Trk den dritten Platz.

Nächsten Samstag (15:30 Uhr) gastiert die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis beim SC Ernsthofen, Wolfern empfängt zeitgleich den ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg.

1. Klasse Ost: Sportunion Hofkirchen im Traunkreis – Sportunion Wolfern, 2:2 (1:1)

2 Florian Lukas Gruber 1:0

41 Alexander Weinberger 1:1

58 Oliver Neustifter 1:2

73 Eigentor durch Daniel Brunner 2:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!