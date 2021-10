Gressenbauer nicht zu stoppen! SV Spital/Pyhrn überrollt St. Florian Juniors

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 20:06

Der SV Spital/Pyhrn zog den St. Florian Juniors das Fell über die Ohren: 3:8 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Spital/P. wurde der Favoritenrolle gerecht und zeigte einmal mehr seine Offensivqualitäten. Mit entsprechend viel Selbstvertrauen reist die Weisz-Elf somit nach Kematen zum anstehenden Topspiel gegen die SPV Kematen-Piberbach/Rohr.

Gressenbauer mit Quattropack

In der 18. Minute traf der Gastgeber zum ersten Mal ins Schwarze, Georg Gösweiner war zur Stelle und sorgte für die Führung. Nach 27 Minuten beförderte der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz, diesmal hieß der Torschütze erstmalig in der Partie Jürgen Gressenbauer. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Renail Husic per Elfmeter den Vorsprung des SV Spital/Pyhrn auf 3:0 (41.). Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielten die St. Florian Jrs. das 1:3 durch Jakob Adessner (42.). Und kurz darauf gelang den Gästen noch ein weiterer Treffer: Simon Pranzl sorgte wieder für Spannung im Hubert Gösweiner Stadion und stellte auf 3:2 (45.). Mit einem Tor Vorsprung für Spital/P. ging es somit für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Den besseren Start in Hälfte zwei erwischten die Gastgeber - durch ein Eigentor von Maximilian Reitbauer verbesserte der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn den Spielstand auf 4:2 für sich (50.). Gressenbauer erhöhte durch Treffer in Minute 67 und 75 sein Scorerkonto und schnürte nicht nur seinen Hattrick, sondern sorgte auch für klare Verhältnisse. Ehe Gressenbauer noch zum vierten Mal zuschlug (90.), durften sich Georg Gösweiner (84.) und Robin Gyarmati (88.) ebenso in die Torschützenliste eintragen. Am Ende kam der SV Spital/Pyhrn gegen die St. Florian Jrs. zu einem verdienten und deutlichen 8:3-Sieg.

Bei Spital/P. präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn sprang mit diesem Erfolg auf den fünften Platz. Der SV Spital/Pyhrn verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Die letzten Resultate von Spital/P. konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Die Union T.T.I. St. Florian Juniors müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit neun gesammelten Zählern haben die St. Florian Juniors den neunten Platz im Klassement inne. Zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen haben die St. Florian Jrs. momentan auf dem Konto. Die Union T.T.I. St. Florian Juniors warten schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Am kommenden Sonntag tritt der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn bei der SPV Kematen-Piberbach/Rohr an, während die St. Florian Juniors zwei Tage zuvor den TUS Kremsmünster empfangen.

1. Klasse Ost: SV DANA-Türen Spital am Pyhrn – Union T.T.I. St. Florian Juniors, 8:3 (3:2)

18 Georg Gösweiner 1:0

27 Jürgen Gressenbauer 2:0

41 Renail Husic 3:0

42 Jakob Andessner 3:1

45 Simon Pranzl 3:2

50 Eigentor durch Maximilian Reitbauer 4:2

67 Jürgen Gressenbauer 5:2

75 Jürgen Gressenbauer 6:2

84 Georg Gösweiner 7:2

88 Robin Gyarmati 7:3

90 Jürgen Gressenbauer 8:3

