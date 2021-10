5:2 - SPV Kematen-Pib./Rohr schickt im Spitzenspiel Spital/Pyhrn punktlos nach Hause!

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 18:08

Der SV Spital/Pyhrn war am gestrigen Samstagnachmittag zu Gast in Kematen beider SPV Kematen-Piberbach/Rohr. Im Vorfeld wurde ein Spitzenspiel auf Augenhöhe erwartet - der Spielverlauf zeigte jedoch ein anderes Bild. Vor allem die Offensive der SPV um Rene Gumplmayr, dem der erste Doppelpack seit seiner Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte gelang, hatte einen Sahnetag erwischt: man fegte den SV Spital/Pyhrn mit 5:2 vom Platz.

Knoten platzt - Gumplmayr schnürt Doppelpack

Bereits in der neunten Minute musste Spital-Schlussmann Toth das erste Mal hinter sich greifen, Rene Gumplmayr war zur Stelle und ließ die heimischen Fans zum ersten Mal jubeln. In der 18. Spielminute erhöhte Youngstar Patrick Gruber mit seinem vierten Saisontor den Spielstand auf 2:0. Nur wenige Sekunden später gelang dem von einer Verletzung zurückgekehrten Jakob Hörtenhuber der nächste Streich, die Gäste wirkten völlig überfordert mit der Offensivabteilung der Hausherren. Auch Daniel Pekic durfte sich in Durchgang eins noch in die Torschützenliste eintragen (40.) ehe Andreas Gösweiner das erste Lebenszeichen der Gäste setzte und kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte auf 4:1 verkürzte (44.). Der nächste Tagestreffer war abermals Rene Gumplmayr vorbehalten, dem es gelang seinen ersten Doppelpack der Saison zu schnüren (65.). Nihad Porcic betrieb in Minute 74 noch Ergebniskosmetik und sorgte nicht nur für das 2:5 aus Sicht der Gäste, sondern auch für das letzte richtige Highlight der Partie.

Die drei errungenen Zähler lassen die Aufstiegshoffnungen von Kematen-Pib./Rohr weiter wachsen. Kematen-Pib./Rohr ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile acht Siege und zwei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Kematen/Rohr selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Der SV Spital/Pyhrn holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Mit 17 gesammelten Zählern haben die Gäste den fünften Platz im Klassement inne. Die Stärke von Spital/P. liegt in der Offensive – mit insgesamt 38 erzielten Treffern. Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn momentan auf dem Konto. Der SV Spital/Pyhrn baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Für die SPV Kematen-Piberbach/Rohr geht es am Dienstag zu Hause gegen den Ligaprimus SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten weiter. Auf heimischem Terrain empfängt Spital/P. im nächsten Match den SC Ernsthofen.

1. Klasse Ost: SPV Kematen-Piberbach/Rohr – SV DANA-Türen Spital am Pyhrn, 5:2 (4:1)

9 Rene Gumplmayr 1:0

18 Patrick Gruber 2:0

40 Daniel Pekic 3:0

41 Andreas Gösweiner 3:1

65 Rene Gumplmayr 4:1

74 Nihad Porcic 4:2

