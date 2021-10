Sportunion Hofkirchen/Trk auf Aufstiegskurs: souveräner 2:0-Heimsieg gegen Sierning!

Details Samstag, 30. Oktober 2021 22:35

Durch ein 2:0 holte sich die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis Zuhause in der Partie gegen den SV Sierning drei Punkte. Im Vorfeld waren die Hausherren nach einer bisher guten Saison als klarer Favorit deklariert - und wurden dieser Rolle auch gerecht. Lange lieferten sich die Kontrahenten jedoch ein Duell auf Augenhöhe, bis schließlich Thorsten Hunger (62.) die Hofkirchner auf die Siegerstraße brachte, ehe Toni Bujak auf 2:0 erhöhte (81.).

Hofkirchen hat die Nase vorn - Hunger und Bujak netzen

Die 250 in der Hofkirchner Hofburg anwesenden Zuschauer bekamen in Durchgang eins ein etwas zähes Fußballspiel geboten. Spielfluss, Torchancen oder etwaige andere "Schmankerl" blieben aus, der Unparteiische setzte somit mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Die Gastgeber erwischten nach einer durchwachsenen ersten Hälfte den vermeintlich besseren Start nach dem Seitenwechsel - der Führungstreffer ließ ebenso nicht besonders lange auf sich warten. Thorsten Hunger brach letztlich mit einer schönen Einzelaktion für Sportunion Hofkirchen/Trk den Bann und markierte in der 62. Minute die Führung. Kurz vor Ultimo gab es nochmal Elfmeteralarm im Gäste-Strafraum: David Madengruber brachte Robin Fuchs zu Fall - Schiedsrichter Eisterhuber zeigte auf den Punkt. Toni Bujak trat an und verwertete zur Freude der heimischen Anhänger souverän zum 2:0. Zum Schluss feierte SU Hofkirchen einen dreifachen Punktgewinn gegen Sierning.

Der Zu-null-Sieg lässt der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Die Verteidigung von Sportunion Hofkirchen/Trk wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst zwölfmal bezwungen. Die bisherige Spielzeit von SU Hofkirchen ist weiter von Erfolg gekrönt. Die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis verbuchte insgesamt acht Siege und zwei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für Sportunion Hofkirchen/Trk, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Schlappe behält der SV Sierning vorerst den siebten Tabellenplatz bei. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist SU Hofkirchen zum SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten, zeitgleich empfängt Sierning den SV DANA-Türen Spital am Pyhrn.

1. Klasse Ost: Sportunion Hofkirchen im Traunkreis – SV Sierning, 2:0 (0:0)

62 Thorsten Hunger 1:0

81 Toni Bujak 2:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!