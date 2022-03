Ulas avanciert kurz vor Schlusspfiff zum Matchwinner - Bewegung Steyr gibt rote Laterne vorerst ab!

Details Montag, 07. März 2022 17:52

Nach langer Schaffenspause rollte das runde Leder am vergangenen Wochenende wieder in der 1. Klasse Ost. Der ASV Bewegung Steyr war zu Gast in der Living Invest Arena in St. Marien zum großen Kellerduell. Die Heimischen hatten sich in der Winterpause gut verstärkt, mussten jedoch krankheits- bzw. verletzungsbedingt auf die meisten Neuzugänge verzichten. In einem packenden Duell zweier ebenbürtiger Teams setzten sich die Steyrer letztendlich mit 2:1 durch und gaben die rote Laterne vorerst ab.

Begegnung auf Augenhöhe - Memic bringt Gäste in Führung

Die ersten zehn Minuten gehörten ganz klar den Gastgebern, die nur von Ajdin Hurem gestoppt werden konnten, der seinen Kasten und die Null fest hielt und die Sahman-Elf vor einem frühen Rückschlag bewahrte. In der Folge wurde die Partie dann augeglichener, die Gäste kamen auch immer mehr zum Zug. So waren es auch die Gäste, die sich effizienter als die Hausherren zeigten und den ersten Treffer markierten. Nach Freistoßflanke servierte Elnur Durakovic per Kopf Asmir Memic den Ball auf der Stirn, der St. Mariens Youngstar-Keeper Lorenz Stadler überwand und den Führungstreffer erzielte (32.). Dies blieb auch vorerst der einzige Treffer der Partie, die Lengauer-Elf trat mit einem 0:1-Rückstand den Kabinengang an.

Ulas schockt St. Marien spät

Die Teams machten nach dem Seitenwechsel dort weiter, wo sie vor dem Pausenpfiff aufgehört hatten. 150 Zuschauer bekamen einen echten Kellerfight geboten, in dem die Gäste mit fortlaufender Dauer der Partie immer stärker wurden. Nichtsdestotrotz waren es die Samareiner, die den nächsten Treffer bejubeln durften. Philipp Rumetshofer war nach einem Standard zur Stelle und verwertete den Abpraller eiskalt zum Ausgleich (79.). Spätestens zu diesem Zeitpunkt, stand einer heißen Schlussphase nichts mehr im Weg und so war es auch. Entscheidend anzuknüpfen an diesen Ausgleichstreffer gelang den Heimischen jedoch nicht. Bewegung kam gut zurück und hatte auch fast direkt die Antwort parat: der umtriebige Onur Ulas zeigte in der 87. Spielminute seine individuelle Klasse, brach durch die Defensive der Union und konnte auch vom herausstürmenden Stadler nicht gestoppt werden - 2:1 aus Sicht der Steyrer. Dabei blieb es auch und Bewegung Steyr bejubelte den erst zweiten, aber extrem wichtigen Dreier der Saison.

Stimme zum Spiel

Admir Sahman (Trainer ASV Bewegung Steyr):

„Im Endeffekt war die erste Halbzeit sehr ausgeglichen, vor allem kämpferisch. Je länger das Spiel dann gedauert hat, desto mehr Hochkaräter hatten wir vorne. Daher war es für mich ein verdienter Sieg, der genau in der Höhe auch passt, da St. Marien auch seine Chancen hatte."

Die Besten:

ASV Bewegung Steyr: Ajdin Hurem (TW), Onur Ulas (ZOM)

1. Klasse Ost: Union St. Marien – ASV Mayr Bau Bewegung Steyr, 1:2 (0:1)

87 Onur Ulas 1:2

79 Philipp Rumetshofer 1:1

32 Asmir Memic 0:1