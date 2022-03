Sportunion Hofkirchen/Trkr. und SV Spital/Pyhrn liefern sich offenen Schlagabtausch!

Details Sonntag, 20. März 2022 12:51

Die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis erreichte einen deutlichen 6:3-Erfolg gegen den SV DANA-Türen Spital am Pyhrn. Sportunion Hofkirchen/Trk erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den vermeintlichen Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war ebenso eine klare Angelegenheit gewesen - auch da hatte die Omeragic-Elf mit 5:2 gewonnen.

Hofkirchen gelingt Traumstart - zwischenzeitlicher Gösweiner-Doppelschlag reicht Spital nicht

Bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen sorgte Florian Lukas Gruber mit seinem Treffer vor 120 Zuschauern für die Führung der SU Hofkirchen (1.). Die Gäste machten weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Nico-Jan Pilz (7.) auf 2:0. Neuzugang Rene Gressenbauer nutzte die Chance für den SV Spital/Pyhrn und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Zur Pause behielt Sportunion Hofkirchen/Trk die Nase knapp vorn, die hauchdünne Führung sollte aber nicht besonders lange halten. In der 53. Minute hatte Georg Gösweiner den Ausgleich für die Hausherren parat, ehe Andreas Gösweiner nur 60 Sekunden später auf 3:2 stellte - Spiel erfolgreich gedreht! In Minute 58 dann ein herber Rückschlag für die Gastgeber: Nihad Porcic sieht nach einem rüden Tackling den roten Karton und wird von Schiedsrichter Caliskan vorzeitig duschen geschickt. Die in Überzahl spielende SU Hofkirchen trumpfte auf und Dario Glavas (60.), Joseph Patrick Ndiga Ngue (63.) und Pilz (65.) drehten in der Folge das Spiel innerhalb weniger Minuten auf 5:3. Mit dem 6:3 sicherte Gruber der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (73.). Am Ende punktete Sportunion Hofkirchen/Trk dreifach beim SV DANA-Türen Spital am Pyhrn.

Beim SV Spital/Pyhrn präsentierte sich die Abwehr angesichts 42 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Spital/P. findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn derzeit auf dem Konto. Der SV Spital/Pyhrn taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Nach dem klaren Erfolg über Spital/P. festigt SU Hofkirchen den dritten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 35 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Sportunion Hofkirchen/Trk knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SU Hofkirchen neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Am nächsten Sonntag reist der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn zum TUS Kremsmünster, zeitgleich empfängt Sportunion Hofkirchen/Trk den ATSV Malerei u. Fassaden Stein.

1. Klasse Ost: SV DANA-Türen Spital am Pyhrn – Sportunion Hofkirchen im Traunkreis, 3:6 (1:2)

1 Florian Lukas Gruber 0:1

7 Nico-Jan Pilz 0:2

31 Rene Gressenbauer 1:2

53 Georg Gösweiner 2:2

54 Andreas Gösweiner 3:2

60 Dario Glavas 3:3

63 Joseph Patrick Ndiga Ngue 3:4

65 Nico-Jan Pilz 3:5

73 Florian Lukas Gruber 3:6