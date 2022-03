Negativserie bei Kremsmünster hält auch gegen Sierning an

Details Montag, 21. März 2022 19:33

Im Spiel zwischen dem SV Sierning und dem TUS Kremsmünster gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des SV Sierning. Sierning wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem TUS Kremsmünster beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Die Gäste gerieten schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Philipp Mayrpeter das schnelle und vor allem sehenswerte 1:0 für den SV Sierning erzielte. Zuerst verlängerte Herzog eine Wallak-Flanke auf Mayrpeter, der höher und schneller stieg als alle anderen und per Fallrückzieher zur Führung einnetzte. Bereits in der 15. Minute wurde dann der Vorlagengeber zum Torschützen und zeigte sich eiskalt vom Punkt - 2:0. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Vladislav Vladov das 1:2 für Kremsmünster (41.). Der SV Sierning hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Das 3:1 der Gastgeber bejubelte Johann Thomas Jungbauer (50.). In der 71. Minute brachte Noah Thaler den Ball im Netz von Sierning unter, der Treffer des Kremsmünsterer Youngstars blieb jedoch nicht mehr als Eregebniskosmetik. In den 90 Minuten war der SV Sierning im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der TUS Kremsmünster und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Sierning in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Der SV Sierning verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Durch diese Niederlage fällt Kremsmünster in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der TUS Kremsmünster derzeit auf dem Konto.

Während Sierning mit 20 Punkten in der Tabelle gut platziert ist, verliert Kremsmünster (18 Zähler) nach fünf Spielen ohne Sieg mächtig an Boden.

Der SV Sierning tritt am kommenden Sonntag beim SV Molln an, der TUS Kremsmünster empfängt am selben Tag den SV DANA-Türen Spital am Pyhrn.

1. Klasse Ost: SV Sierning – TUS Kremsmünster, 3:2 (2:1)

6 Philipp Mayrpeter 1:0

15 Marcel Herzog 2:0

41 Vladislav Vladov 2:1

50 Johann Thomas Jungbauer 3:1

71 Noah Thaler 3:2